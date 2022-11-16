الحوار لم يضره في مانشستر يونايتد فقط ..حملة ضد رونالدو في البرتغال!

نجم مانشستر يونايتد والبرتغال يتحول إلى عبء كبير على منتخب بلاده بعد تصريحاته الأخيرة

واجه كريستيانو رونالدو، هداف البرتغال التاريخي، أزمة كبيرة في منتخب بلاده بعد حواره مع بيرس مورجان.

تصريحات رونالدو التي أشعلت الساحة الرياضية الأيام الماضية، لم تكن فقط مسيئة للنادي الإنجليزي مانشستر يونايتد وإدارته ومدربه إيريك تين هاج كما تحدث عنهم رونالدو، بل يرى لاعبو ومدرب منتخب البرتغال أنها ذات توقيت وتأثير سيء على البرتغال قبل انطلاق كأس العالم بأيام قليلة.

الصحيفة البرتغالية A Bola خرجت بحملة بعنوان "أقل رونالدو، المزيد من البرتغال" تطالب الجميع بأن يكون المنتخب هو رقم واحد وليس كريستيانو، ليتعامل صاحب ال 117 هدفًا دوليًا مثل البقية، وتبدأ البرتغال في الاعتماد على لاعبين أخرين.

فبحسب الصحيفة، صاروخ ماديرا تسبب في إزعاج الجميع في غرف تبديل الملابس بمنتخب بلاده، فرأينا استياء كانسيلو من اللاعب أثناء تدريبات البرتغال، وأيضًا تجنب برونو فيرنانديز التفاعل معه بعد وصول الأخير لمعسكر المنتخب.

الصحيفة أشارت إلى أنّ صاحب الـ37 عامًا وضع نفسه في مأزق قبل انطلاق مونديال قطر 2022، فسوف ينتظر منه الجميع التألق المعتاد بل وأكثر ليجذب إليه الأندية بعد أزمته الأخيرة مع الشياطين الحمر، لكن رونالدو يظل رونالدو فهو يظهر بلياقة بدنية عالية على أتم الاستعداد للمنافسة ليبهر الجميع.