الحنين إلى الوطن يدفع تاليسكا للتفكير في الرحيل عن النصر

هل يرحل تاليسكا عن النصر؟

أكدت تقارير صحفية، على أن البرازيلي أندرسون تاليسكا يفكر في الرحيل عن صفوف ناديه النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل العودة إلى بلاده.

تاليسكا انضم لصفوف نادي النصر خلال صيف 2021، وذلك بعقد مدته 3 سنوات مقبلة، لينتهي في صيف 2024.

وأشارت صحيفة "فاناتيك" التركية، إلى أن تاليسكا يريد مواصلة مسيرته داخل الملاعب في بلده البرازيل، وأنه على وشك الانضمام إلى أحد الأندية البرازيلية.

أندرسون يريد العودة إلى البرازيل، بالرغم من أنه يمتلك الإمكانية في العودة للعب في أوروبا مرة أخرى، في ظل تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية.

وكانت أبرز العروض التي وصلت إلى تاليسكا كانت من ناديي بشكتاش وفنربخشه من تركيا.

تاليسكا سبق له ولعب في صفوف أندي باهيا البرازيلي وبنفيكا البرتغالي وبشكتاش التركي وجونزو الصيني الذي انضم منه إلى النصر مطلع الموسم الحالي.

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ويقدم تاليسكا موسمًا رائعًا مع نادي النصر، حيث لعب في 31 مباراة بجميع المسابقات، وساهم في تسجيل 24 هدفًا، بتسجيل 20 وصناعة 4 لزملائه.