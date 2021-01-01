الحنفوش يقود ثورة الحكام السعوديين .. وتريساكو يرد بقسوة وصرامة

تفاصيل مثيرة في قصة حكام الدوري السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن كواليس مثيرة في علاقة الحكام السعوديين مع رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم "فرناندو تريساكو"، خاصة فيما يتعلق بغضب الحكام من استبعادهم والرد الصارم من المسؤول الإسباني.

الصحيفة أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن الحكم شكري الحنفوش يقود ثورة غضب الحكام السعوديين المستبعدين من إدارة المباريات مؤخرًا، وأن أولئك الحكام بدأوا يهمزون ويلمزون حول قرارات لجنة الحكام الأخيرة.

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ولم يقف تريساكو صامتًا تجاه ذلك الهمز واللمز ولم يتجاهله، بل وحسب الرياضية رد على الحكام عبر "الواتس آب" بقسوة وصرامة مطالبًا إياهم باكتشاف الأسباب التي أدت لإبعادهم عن المباريات وتحسين وتطوير مستواهم.

إذ قال لهم حسبما نقلت الصحيفة "إذا لم تكن ضمن المكلفين في الجولة عليك أن تسأل نفسك وعن أدائك أو ظروفك الشخصية ومبارياتك السابقة، ومشاكلك مع بعض الفرق، فأنا المدرب ومن يختار الحكام الأساسيين ومن لا يثق في التكاليف أو أنه غير سعيد عليه أن يرحل".

أضاف "لقد قلت عدة مرات في اجتماعاتنا، إنه لا ينبغي عليك مناقشة أو تقديم شكوى بشأن التكاليف، وطلبت أن تثق فيما نضطلع به، ولكن بعضكم مازال لا يستمع، ولم ينتبه أو لم يفهم".

وأوضح تريساكو للحكام أن هدف اللجنة في النهاية هو تقديم موسم قوي والحفاظ على تواجد الحكام السعوديين في الدوري السعودي للأبد، مشبهًا ذلك بأنه مثل الفوز باللقب ومشيرًا إلى أنه لن يتحقق سوى بتقديم التضحيات من الجميع، خاصة أن الدوري دخل مراحله الحاسمة وأن الأندية لن تتحمل أخطاء الحكام المؤثرة وستُطالب بحكام أجانب.

وتابع المسؤول الإسباني مؤكدًا للحكام أنهم مثل اللاعبين في الفريق، بقوله "حكام الدوري السعودي مثل الفريق، من لا يجد نفسه أساسيًا عليه أن يفهم الأسباب ويعمل أكثر لإقناع المدرب وانتظار الفرصة، وهناك عدة نقاط لتحسين المستوى مثل التدريبات اليومية ومشاهدة الحكم لمبارياته السابقة وتحليل أدائه، وتعلم اللغة الإنجليزية وتطويرها، والتحضير للمباريات".