"الحمد لله على نعمة الهلال" .. المرشح المحتمل لرئاسة الشباب يشعل نيران غضب الجماهير!

انتخابات الشباب على صفيح ساخن..

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مرشح محتمل جديد أعلن عزمه الترشح لرئاسة نادي الشباب السعودي خلال الساعات القليلة الماضية، ليتبعه جمهور الليث الأبيض بموجه غضب كبرى.

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أول أمس الأحد، أعلن عبد العزيز المالك؛ العضو الذهبي في الشباب، عزمه الترشح، وسط دعم كبير من الجماهير، لجذوزه الشبابية، إذ سبق لشقيق والده "عمه" أن ترأس النادي من قبل في أواخر القرن الـ20.

واليوم، أعلن فهد البابطين عزمه الترشح هو الآخر، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "X" للتواصل الاجتماعي: "بناء على الرؤية الوطنية الشاملة، التي أطلقها القائد الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمام القطاع الرياضي ودعمه اللا محدود في مملكتي الحبيبة، أعلن ترشحي لرئاسة مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، سائلًا الله التوفيق والسداد".

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لكن بالبحث في حساب البابطين، أعاد الجمهور نشر تغريدات قديمة له تثبت انتمائه للهلال، إذ جاء بها: "الحمد لله على نعمة الهلال"، "هلال كلمة بعالي الصوت ننطقها .. دوري بدون هلال .. مثل ملعب بدون كورة"، "بالله هذا جمهور نادي! لو إني غريب كان قلت هذولي مستحلين الرياض، يا حبيبي الهلال قارة مش بس نادي".

ومع انتشار التغريدات على نطاق واسع اضطر البابطين لإغلاق حسابه نهائيًا، وفتح حساب جديد، يحدث الجمهور من خلاله، لكن ربما تأخر كثيرًا في اتخاذ هذه الخطوة قبل أن ينكشف انتمائه.

ومن جانبه، وجه الجمهور الشبابي رسائل تحذيرية للمرشح المحتمل لرئاسة ناديهم، فكتب أحدهم: "وش يبون مننا الهلاليين، الله يشغلكم بأنفسكم قولوا آمين وأنت أولهم يا بابطين، فكونا من شركم"، وعلق آخر: "حتى لو قفلت حسابك القديم يا فهد البابطين، الجمهور الشبابي كشفك"، فيما أضاف ثالث: "الشباب ما هو لعبة بيدك أنت وغيرك، قبل كم سنة فرحان بجوال شاريه والحين مسوي تبي تمسك نادي".

جدير بالذكر أنه في أواخر أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الرياضة السعودية حل مجلس إدارة الليث الأبيض برئاسة خالد الثنيان، بعد شهر تقريبًا من انتخابه، في أعقاب استقالة عدد من أعضاء المجلس، اعتراضًا على انتقال اللاعب حسان تمبكتي للهلال خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

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