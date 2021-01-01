الحمدان يواصل إثارة الجدل حول موقفه مع الشباب .. ويرد على تصريحات خالد البلطان

الحمدان ينتهي عقده مع الشباب نهاية الموسم الجاري

تحدث عبدالله الحمدان مهاجم الشباب السعودي، عن موقفه من ناحية تمديد عقده رفقة الليوث أو الرحيل بعد دخوله الفترة الحرة مع شيخ الأندية خلال الأيام القليلة الماضية.

عبدالله الحمدان يعد واحدًا من أبرز المواهب السعودية في الوقت الحالي، حيث يمتلك الكثير من الإمكانيات الكبيرة التي وضعته هدفًا لأكثر من نادٍ على رأسها الهلال.

وقال الحمدان في تصريحات عبر قناة "الرياضية" السعودية: "الاحتفال بعد هدفي في الوحدة ليس له علاقة بالرد عن مستقبلي مع الشباب، الجميع يعرف أن هذا احتفالي المعتاد دائمًا".

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وأضاف: "الموضوع أخذ أكبر من حجمه، نحن في زمن الاحتراف وكل شخص يبحث عن مصلحته بكل تأكيد، ورئيس النادي يعرف هذا جيدًا".

وتابع الحمدان: "لم أوقع مع أي نادٍ حتى الآن وهذه الأقاويل ليس لها أساس من الصحة، والأولوية بكل تأكيد للشباب على أي نادٍ آخر لكنني دخلت الفترة الحرة وسيتم حسم الأمور الأسبوع الجاري، ولدي الكثير من العروض".

وأردف مهاجم الشباب: "لا أريد الحديث على تصريحات رئيس النادي خالد البلطان، يبقى هو الرئيس له اسمه وتاريخه في النادي، احترمه كثيرًا ومكانته كبيرة لدي حتى إذا لم يعجبني حديثه عني".

الشباب يحاول الحفاظ على عبدالله الحمدان بأي طريقة بعد أن رفض العرض المقدم من الإدارة من أجل تمديد تعاقده، حيث يرغب في الحصول على مقابل مادي أكبر.