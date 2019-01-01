الحمدان: السعودية ستتطور مع رينار

تعادل ودي للسعودية مع مالي في أولى لقاءات رينار والحمدان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد عبد الله الحمدان، لاعب المنتخب السعودي، أن الفريق سيتتطور وسيتحن قبل لقاء اليمن، وذلك في أعقاب التعادل مع مالي ودياً.

وتعادلت السعودية مساء الخميس مع مالي بهدف لكل جانب في الظهور الأول للمدرب هيرفي رينار، والمباراة الدولية الأولى لعبد الله الحمدان.

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وقال اللاعب للإعلام عقب اللقاء: "قدمنا لقاء جيد في العموم، كان هناك بعض الأخطاء ولكن أمر طبيعي، طبقنا بعض الجمل التكتيكية".

وأضاف: "التجمع كان لأربعة أيام فقط، الاستعداد حالياً لمباراة اليمن، هي المباراة الأولى مع المدرب الجديد، سنكون جاهزين للتصفيات".

وواصل الحمدان: "لعبنا خطة 4-3-3، فريق الشباب يستخدمها، نحن نتعلم من الجميع، هي أول مباراة دولية لي، أحاول الاستفادة".

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وتلعب السعودية مساء الثلاثاء أمام اليمن ضمن التصفيات المشتركة لأمم آسيا 2023 ومونديال قطر 2022.