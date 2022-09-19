الحل في مانشستر .. يونايتد يخلص برشلونة من معضلة جريزمان

رومانو ينفي اهتمام مانشستر يونايتد بضم نجم أتلتيكو مدريد

يُعد أنطوان جريزمان أحد أبرز الأسماء الموجودة في كرة القدم لكنه مر بسنوات قليلة صعبة حيث عاني أثناء تواجده في برشلونة، كما لم ينجح في إظهار أفضل ما لديه عقب عودته إلى أتلتيكو مدريد مجددًا على سبيل الإعارة.

ووفقًا لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن المهاجم الفرنسي الدولي البالغ من العمر 31 عامًا قد جذب اهتمام مانشستر يونايتد.

وكشف فابريتسيو رومانو الصحفي الشهير في انتقالات اللاعبين، أن جريزمان يركز فقط على أتليتكو ​​مدريد على الرغم من أن وضعه مع النادي الأم برشلونة يبدو أيضًا معقدًا بعض الشيء.

رومانو يُعلق على أنباء اهتمام مانشستر يونايتد بضم جريزمان

وردًا على الشائعات الأخيرة بشأن مستقبل جريزمان قال رومانو: "أنا على علم بالتكهنات بأن مانشستر يونايتد استفسر عن أنطوان جريزمان في الصيف، لكن ما أفهمه ليس هناك الكثير لذلك".

وتابع: "في الوقت الحالي، لا يزال الوضع غير واضح بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة بالنسبة لجريزمان، لذلك لا يوجد شيء يحدث مع الأندية الأخرى حتى الآن، جريزمان يركز 100٪ على أتلتيكو مدريد".

مانشستر يونايتد يفتقر إلى الإنتاج المنتظر في الهجوم في الوقت الحالي، لذلك من السهل معرفة سبب ارتباط جريزمان بهم بعد مسيرة رائعة في كرة القدم الإسبانية.

وعلى الرغم من اهتمام يونايتد بضم النجم الفرنسي، لكن قد يفضل الشياطين الحمر استهداف لاعبًا أصغر سنًا كخيار طويل المدى ليحل محل كريستيانو رونالدو والذي بلغ من العمر 37 عامًا ليمنحهم ترقية على الأداء غير المتسق مثل ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال.

يذكر أن برشلونة وضع بندًا في عقد إعارة جريزمان إلى أتلتيكو مدريد يلزمه بشراء اللاعب بشكل دائم إذا شارك لأكثر من 50 في المائة من الدقائق المتاحة له، مما يجعل اللاعب لا يشارك إلا بعد الدقيقة 60 من مباريات الروخي بلانكوس هذا الموسم لعدم تفعيل الشرط.