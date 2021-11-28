الحل في الكعك .. مدرب بيرنلي يبتكر حيلة جديدة في الدوري الإنجليزي!

كشف لاعب بيرنلي، دويت مكنيل، عن عرف متبع لدى مدربه شون ديش في السنوات الماضية يتسبب في بعض الأحيان بخصم رواتب بعض اللاعبين بملعب تيرف مور.

هذا العرف وفقًا لمكنيل، هو أن يقوم اللاعب في يوم عيد ميلاده بجلب الكعك لجميع زملائه في الفريق، وإلا تعرض لعقوبة قاسية بخصم راتبه.

الهدف الأساسي مما يقوم بيه ديش بسيط، حيث يسعى المدرب الإنجليزي لجمع اللاعبين سويًا والحفاظ على روح العائلة بينهم والتأكيد على ضرورة التضامن.

لكن الغريب أن ما يفعله ديش قد يظهر يتنافى مع الأفكار الاحترافية الدوري الإنجليزي هذه الأيام، والتي تقلل كثيرًا من أكل أي سكريات للحفاظ على أوزان اللاعبين.

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هذا مثلًا ما فعله أنطونيو كونتي عند وصوله إلى توتنهام، فقام بفرض نظام غذائي صارم يمنع حتى الكاتشب من دخول فم لاعبيه للوصول إلى أفضل حُلة بدنية لهم.

شون ديش يدرب بيرنلي منذ 2012، وهو من نجح في إعادتهم للمنافسة بالدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2013-14، ثم هبط وعاد مجددًا للبريميرليج 2016-17.

الإنجاز الأكبر الذي حققه ديش مع بيرنلي كان بلوغ بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلال المركز السابع في البريميرليج بموسم 2017-18.

هذا الموسم بيرنلي ليس في أفضل أحواله، فالفريق يحتل المركز الثامن عشر المؤدي إلى الهبوط برصيد 9 نقاط فقط من 12 مباراة مع تحقيق فوز وحيد.

وكان من المفترض أن يلتقي بيرنلي مع توتنهام، حيث النظام القارس لكونتي في مواجهة رفاهية ديش، غير أن الثلوج تسببت في تأجيل مباراة الجولة الثالثة عشر بينهما لأجل غير مسمى.