الحكومة البريطانية ترفض منع صفقة بيع نيوكاسل للسعودية

الأمر يخص اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي فقط

أنباء سارة تلقاها صندوق الاستثمار السعودي، في صفقة شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي، نحو بداية خطوة جديدة من أجل الاستثمار في كرة القدم الأوروبية.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفق على شراء نيوكاسل من مالكه الحالي مايك أشلي، مقابل 300 مليون جنيه استرليني، ولكن الأمور توقفت بسبب مطالب البعض بمنع هذه العملية.

وجاء ذلك بسبب التحقيقات الجارية، بعد قيام إحدى الكيانات بنقل مباريات الدوري الإنجليزي، دون الحصول على حقوق البث القانونية.

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صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت عن وجود محاولات من أجل الضغط على الحكومة، لمنع شراء صندوق الاستثمار السعودي لنادي نيوكاسل.

وهو ما رفضته ليز تروس وزيرة الدولة للتجارة الدولية، حيث ردت على جميع الخطابات التي طالبتها بمنع الصفقة، بأن الأمر يخص اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي فقط.

وشددت تروس على عدم تدخل الحكومة البريطانية بأي شكل من الأشكال، في حالة موافقة الجهات المختصة على بيع نيوكاسل للسعودية.

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يذكر أن نيوكاسل ارتبط بالعديد من النجوم الكبار، تزامناً مع عملية بيع النادي للمستثمرين الجدد، وأبرزهم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، وجاريث بيل جناح ريال مدريد.