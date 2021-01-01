الحكم يستكمل المباراة بعد صافرة النهاية .. كوميديا في مباراة إشبيلية وغرناطة

موقف غريب..

شهدت مباراة إشبيلية ضد غرناطة ضمن منافسات الدوري الإسباني واقعة طريفة ومثيرة للجدل، تلك التي اضطرت حكم اللقاء إلى استكمال المباراة بعد إطلاق صافرة النهاية.

ما حدث هو أن الحكم ريكاردو دي بورجوس، قد أشار بانتهاء المباراة بإطلاقه صافرة النهاية قبل دقيقة من انقضاء الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

دي بورجوس احتسب 4 دقائق كوقت محتسب بدلًا من الضائع ولكنه أطلق صافرته بعد 3 دقائق فقط، في الوقت الذي كان فيه إشبيلية فائزًا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليغادر لاعبي الفريق الأندلسي الملعب نحو غرفة خلع الملابس.

ولكن لاعبي غرناطة اعترضوا بشكل كبير على قرار حكم المباراة الذي أدرك بالفعل خطأه، ليطلب من لاعبي نادي إشبيلية العودة إلى ملعب المباراة واستئناف الدقيقة المتبقية من اللقاء مجددًا.

وعاد بالفعل لاعبو إشبيلية واستكملوا الدقيقة المتبقية، والتي لم تشهد أي تغيرات على مستوى النتيجة، لتنتهي المباراة بعد هذه الدقيقة تمامًا كما انتهت قبلها.

الفوز رفع رصيد إشبيلية إلى النقطة رقم 70 في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد وبرشلونة صاحبي المركز الثاني والثالث.

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بينما الفارق بين إشبيلية والمتصدر أتلتيكو مدريد هو 3 نقاط فقط، مع لعبه لمباراة أكثر من برشلونة وأتلتيكو، ولكن بنفس رصيد المباريات بالنسبة لريال مدريد.