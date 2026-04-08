الحكم ساندر فان دير إيك قد سئم تمامًا من لاعب مزعج في فريق أياكس: «أبعدوه!»

قدمت لقطات من ESPN نظرة فريدة على دور الحكم ساندر فان دير إيك خلال مباراة أياكس ضد إف سي توينتي (1-2). وتُظهر اللقطات كيف دخل الحكم في جدال مع أحد لاعبي الفريق المضيف، الذي طرده عدة مرات.

بشكل عام، كانت بعد الظهر محبطة لأياكس في ملعب يوهان كرويف أرينا. بدا الفريق عاجزاً في بعض الأوقات أمام توينتي، الذي احتل المركز الرابع في الدوري الهولندي بفضل هذا الفوز. لذلك، تصاعدت مشاعر الإحباط لدى لاعبي أمستردام، مما أدى إلى عدة مواجهات مع فان دير إيك.

في البداية، توجه شون ستيور إلى الحكم. "إنها رياضة رجال، أليس كذلك أيها الحكم؟"، صرخ ستيور في وجهه بعد قرار مثير للجدل. "بالتأكيد، أنا أحتكم في مباريات الرجال أيضًا"، رد فان دير إيك ببرود.

بعد ذلك بوقت قصير، اندفع ميكا غودتس نحوه أيضًا، لكنه طُلب منه على الفور أن يبقى على مسافة. "ماذا، اذهب؟"، رد غودتس محبطًا. بعد ذلك بوقت قصير، قرر فان دير إيك استدعاء قائد الفريق يوري باس. "يمكننا التحدث مع بعضنا البعض. أبعده، ميكا"، كانت هذه هي الرسالة الواضحة من الحكم.

ومع ذلك، لم يمر وقت طويل قبل أن يعود غودتس مرة أخرى ليتذمر. المهاجم مقتنع بأنه تعرض لظلم. "إذا سألت مائة حكم، فسيتم إطلاق الصافرة مائة مرة. أنت تعرف ذلك"، يشرح فان دير إيك للاعب الجناح الأيسر في أياكس.

عندما يواصل غودتس الإصرار، يبدو فان دير إيك منزعجًا بشكل واضح. "ميكا، أنت تعرف ذلك. هذا مكتوب في الكتاب، بالتأكيد. سأرسله إليك، إنه طويل جدًا. 130 صفحة، 17 سطرًا"، يقول بسخرية.