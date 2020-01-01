الحضري يعلن اختياره في لجنة التصويت لجوائز "فيفا" الأفضل

حارس منتخب مصر السابق يوجه شكره إلى الاتحاد الدولي.

أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن انضمامه للجنة التصويت التي اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل اختيار الفائزين بجوائز الأفضل لعام 2020.

الاتحاد الدولي "فيفا" أعلن اليوم الأربعاء، عن قوائم المرشحين على جوائز الأفضل لعام 2020، حيث تتضمن قائمة المرشحي على جائزة أفضل لاعب في العالم 11 لاعبًا، بينهم المصري محمد صلاح. تعرف على الباقية من هنا

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الحضري كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاءت نصها كالآتي:

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"تشرفت كوني عضو لجنة التصويت لجوائز الأفضل، شكرًا للفيفا على هذه الفرصة الرائعة، التي تعد اعتراف بهؤلاء الذين بذلوا الكثير من أجل لعبة كرة القدم".

وتم اختيار عصام الحضري في لجنة التصويت، نظرًا لأنه واحدًا من أساطير حراسة المرمى في قارة إفريقيا، بالإضافة إلى أنه أكبر حارس شارك في نهائيات كأس العالم، وذلك مع منتخب مصر في مونديال 2018 في روسيا.

وقاد عصام الحضري منتخب مصر للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 4 مرات في تاريخه، أعوام 1998 و 2006 و 2008 و 2010، كما قاد الفراعنة للوصول إلى كأس العالم 2018، بعد غياب دام 28 عامًا.

عصام الحضري أعلن مؤخرًا اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد مسيرة طويلة داخل الملاعب، لعب فيها للأهلي والزمالك والإسماعيلي في مصر، وسيون السويسري، والمريخ السوداني، وغيرها من الأندية.