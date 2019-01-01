الحضري يساند كاسياس ويوجه له رسالة

الحارس الإسباني تم نقله للمستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص عصام الحضري؛ الحارس المخضرم لمنتخب مصر والنجوم، على دعم الإسباني إيكر كاسياس؛ حارس مرمى بورتو البرتغالي، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

الحارس الإسباني تعرض لأزمة قلبية في مران بورتو اليوم الأربعاء، تم نقله على إثرها إلى المستشفى على الفور. (طالع التفاصيل)

وكتب الحضري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التمنيات بالشفاء العاجل للحارس الدولي العظيم إيكر كاسياس، العودة بقوة بإذن الله".

Get well soon Iker Casillas! ❤

Stay strong 💪🙏🏻 @IkerCasillas

كل التمنيات بالشفاء العاجل للحارس الدولي العظيم ايكر كاسياس و العودة بقوة بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/bo9eDyBqYF — Essam El-Hadary (@ElHadary) May 1, 2019

بورتو كان قد أصدر بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن حالة حارسه مستقرة، وتم معالجة مشكلة قلبه.

كن قويًا.. نجوم وأندية العالم يدعمون إيكر كاسياس بعد أزمته القلبية

يذكر أن صاحب الـ37 عامًا شارك مع فريقه البرتغالي الموسم الجاري في 31 مباراة بالدوري، حافظ على نظافة شباكه في 18 منها.