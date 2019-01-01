الحضري يساند كاسياس ويوجه له رسالة
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
حرص عصام الحضري؛ الحارس المخضرم لمنتخب مصر والنجوم، على دعم الإسباني إيكر كاسياس؛ حارس مرمى بورتو البرتغالي، بعد تعرضه لأزمة قلبية.
الحارس الإسباني تعرض لأزمة قلبية في مران بورتو اليوم الأربعاء، تم نقله على إثرها إلى المستشفى على الفور. (طالع التفاصيل)
وكتب الحضري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التمنيات بالشفاء العاجل للحارس الدولي العظيم إيكر كاسياس، العودة بقوة بإذن الله".
Get well soon Iker Casillas! ❤— Essam El-Hadary (@ElHadary) May 1, 2019
Stay strong 💪🙏🏻 @IkerCasillas
كل التمنيات بالشفاء العاجل للحارس الدولي العظيم ايكر كاسياس و العودة بقوة بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/bo9eDyBqYF
بورتو كان قد أصدر بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن حالة حارسه مستقرة، وتم معالجة مشكلة قلبه.
كن قويًا.. نجوم وأندية العالم يدعمون إيكر كاسياس بعد أزمته القلبية
يذكر أن صاحب الـ37 عامًا شارك مع فريقه البرتغالي الموسم الجاري في 31 مباراة بالدوري، حافظ على نظافة شباكه في 18 منها.
🎤🎼🎶🔴— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 1, 2019
He’s our centre half, he’s our number 4
Watch him defend and we watch him score
He can pass the ball, calm as you like… He’s Virgil Van Dijk
مدافعنا، صاحب الرقم
شاهدوه يدافع، وشاهدوه يسجّل
سيمرّر الكرة، بالهدوء الذي تحبه
إنه ڤيرجل ڤان دايكpic.twitter.com/xSn8JUl3Sl