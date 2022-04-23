الحصول على الشارة لأجل التجديد؟ مبابي: علينا احترام ماركينيوس!

كشف اللاعب الفرنسي كيليان مبابي عن شعوره حول فوز فريقه باريس سان جيرمان ببطولة الدوري العاشرة في تاريخه.

وكان الفريق الباريسي قد حسم اللقب الغالي في مواجهة اليوم أمام لانس، حيث كان التعادل الإيجابي كافيًا ليؤمن البطولة.

وتحدث مبابي بعد المباراة حول قراره من البقاء أو الرحيل من باريس، كما شارك ما يدور في باله حول طريقة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الجديدة التي لعب بها النادي اليوم.

سئل كيليان عن التتويج باللقب، وحول المناخ المصاحب لهذا الحدث، وقال: "نحن أبطال فرنسا، هذا هو أهم شيء، إنها المرة العاشرة وكنا سعداء جدًا في غرفة الملابس، واحتفلنا فيما بيننا وتمكنا من وضع أنفسنا في مكان آمن في وقت مبكر جدًا من الموسم ولم نشعر بالقلق من أي منافس. لذلك نحن سعداء جدا".

وعن كون المناخ قد يفسد سعادته أوضح: "لا أحد يفسد سعادتي، نحن نقدم الكثير من التضحيات ونريد أن نترك اسمنا في التاريخ، وهناك دائمًا ظروف في الموسم وهذه واحدة منها، أنا شخصياً لا يؤثر علي".

وحول طريقة اللعب الجديدة التي شارك بيها بوتشيتينو اليوم استدرك: "لا أعلم، إنها مسألة تنظيم، أنا أتكيف مع كل المخططات، إنه يضع اللاعبين في أفضل الظروف".

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وتطرق في الحديث حول رحيله من باريس حيث أضاف: "لم يتغير شيء، ليس لدي المزيد لأقوله".

وسئل مبابي حول قرار الإدارة بمنحه الشارة لإقناعه بالتجديد، وفي تلك المسألة واصل: "لا يمكنك أن تطلب الشارة، هذه هي الأشياء التي تأتي بشكل طبيعي، ماركينيوس قائد جيد جدا وبالنسبة له، فإن الحديث عن ذلك يعد أمرًا غير محترم، هو لديه عقد طويل هنا وسيبقى هنا لسنوات عديدة وعلينا أن ندعمه".

وعن احتمالية شعوره بخيبة أمل بسبب عدم مشاركة الجماهير لهذا اللقب اختتم: "لا أشعر، ربما يجب أن تسأل لاعبين آخرين، أنا أتكيف مع نفسي، فإن أرادوا الاحتفال، يحتفلون، وإن لم يريدوا لا يحتفلون، فلقد أصيبوا بخيبة أمل، ونحن نفهمهم تمامًا، لكن مر شهر منذ حدوث ذلك، فوصلت رسالتهم ولقد فهمها النادي واللاعبون أيضًا، وهم الذين يقررون، نحن لا نجبرهم على القدوم والاحتفال، لقد فزنا ونحن سعداء".

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