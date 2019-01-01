الحزم يتوصل إلى اتفاق مع عبد الله الشمري

تجربة جديدة يخوضها الشمري بعد الموسم الماضي المخيب للآمال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

توصلت إدارة نادي الحزم، صباح اليوم إلى اتفاق مع عبد الله الشمري، لاعب النادي الوحدة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ولعب الشمري الموسم الماضي، لنادي الوحدة قادماً من نادي الاتحاد، في فترة الانتقالات الشتوية، ومن قبلهما لعب لنادي التعاون.

ولم يشارك صاحب الـ 25 عاماً، الموسم الماضي في أي مباراة، سواء مع نادي الاتحاد، أو مع الوحدة، ويطح لتجربة جديدة مع الحزم.

ومن المنتظر أن يفتتح الحزم الدوري السعودي للمحترفين، يوم 23 أغسطس أمام التعاون، بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر أن الحزم، أنهى الموسم الماضي، في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد صاحب المركز العاشر.