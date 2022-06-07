الحب لا يعترف بالعمر.. ميلان وإبراهيموفيتش على وشك كتابة قصة جديدة

حكاية جديدة بين السويدي والروسونيري على وشك أن تبدأ مرة أخرى

الحب لا يعترف بالعمر، هذه هي القاعدة الذهبية التي تكرسها العلاقة بين زلاتان إبراهيموفيتش وناديه ميلان، خصوصًا بعد لقب الاسكوديتو الذي عاد إلى الروسونيري.

هذا اللقب أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن تلك العلاقة قائمة على الحب، الذي يندر أن نرى مثله في الأفلام.

وبرهانًا على هذا الحب، يبدو أن الأمور التعاقدية ستسير وفقًا لنفس الإطار، بعدما أشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إلى أن العملاق السويدي يطمح للحصول على عام جديد في عقده مع ميلان الذي انتهى بنهاية الموسم المنصرم.

وحتى الآن لا يوجد أي اتفاق رسمي، ولكن من المؤكد أنها ستكون قيمة أقل مما أتى به إبرا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ميلان في يناير 2020.

وهناك اجتماع الأسبوع القادم للاعب مع كل من مالديني وماسارا، ومن المتوقع أن يكون من الأشياء الحاسمة للقرار الصادر عن هذا الاجتماع، هو رغبة المالك الجديد جيري كاردينال في بقاء إبرا من عدمه.

ولكن الواضح أن ميلان يريد تجديد عقد إبراهيموفيتش بناء على الجهود التي قام بها، لقد أنهى المسابقة بركبة مكسورة، وأجرى جراحة صعبة مباشرة عقب التتويج بلقب الاسكوديتو.

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