الحبسي للبليهي: اكتسبت ما يكفي من الخبرة، عليك التخلص من تلك السلبية في الهلال والمنتخب

وجه علي الحبسي حارس مرمى الهلال ومنتخب عمان المُعتزل رسالة للمدافع السعودي علي البليهي طالبه خلالها بالتخلص من سلبية محددة تؤثر على أدائه مع فريقه الأزرق والمنتخب السعودي وتدفعه لارتكاب الأخطاء.

البليهي كان له نصيب كبير من الانتقادات اليوم للعبه دورًا في خسارة الأخضر أمام اليابان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بهدفين نظيفين، خاصة بخطئه في الهدف الأول لأصحاب الملعب.

ماذا قال الحبسي عن سلبية البليهي المؤثرة؟

حسن الراهب أكد خلال حديثه في برنامج "ملعب SBS" أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها البليهي في الدقيقة الثالثة من عُمر المباراة أثر عليه كثيرًا، إذ أخرجه من أجواء اللقاء وجعله خائفًا من الحصول على بطاقة أخرى ومغادرة الملعب.

وأضاف "خطأ البليهي بعدم الالتحام مع اللاعب الياباني المنطلق في لقطة الهدف الأول هي النقلة النوعية للمباراة، اللاعب تأثر بالبطاقة الصفراء التي حصل عليها مبكرًا، ولو لم تكن معه تلك البطاقة لالتحم مع اللاعب الياباني ومنعه من التقدم، لكنه خاف من الحصول على بطاقة أخرى".

الحبسي علق على هذا الحديث مؤكدًا صحته، ومضيفًا أن العصبية هي سلبية مدافع الهلال الكبرى سواء مع ناديه أو الأخضر، بقوله "هذه العصبية والتوتر المبالغ به من علي البليهي لا تظهر فقط مع المنتخب السعودي، بل كذلك مع الهلال أحيانًا".

تابع موجهًا رسالة للاعب السعودي "علي اكتسب الآن الخبرة الكافية ليدرك مدى أهمية التخلص من تلك السلبية ومدى أهمية اللعب بهدوء وشخصية قيادية في هذا المركز الحساس جدًا في الدفاع، اليوم كان يُمكنه منع انطلاقة اللاعب الياباني بالكرة حتى لو ارتكب خطأ، لكن البطاقة الصفراء التي حصل عليها مبكرًا دون داعٍ منعته من ذلك وأثرت على أدائه طوال اللقاء".

ما هو وضع المنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم؟

المنتخب السعودي كان قادرًا اليوم على حسم تأهله رسميًا للمونديال، حال حقق الفوز على اليابان، لكن ذلك لم يحدث وخسر المباراة.

الأخضر رغم تلك الخسارة حافظ على صدارته لمجموعته في التصفيات برصيد 19 نقطة، لكن الفارق مع اليابان تقلص إلى نقطة واحدة فقط، واستقر مع أستراليا عند 4 نقاط بتعادل الأخير اليوم مع عُمان 2-2.

المنتخب السعودي سيكون مطالبًا بالفوز على الصين في المباراة القادمة لحسم التأهل رسميًا، وإلا ستتعقد الأمور وسيكون عليه خوض مواجهة حاسمة أمام أستراليا في ختام التصفيات على ملعبه.

يُشار إلى أن اللوائح تنص على تأهل المتصدر ووصيفه عن كل مجموعة مباشرة لنهائيات كأس العالم، ومن ثم سيلعب صاحبا المركز الثالث مباراة حاسمة لتأهل أحدهما للمونديال.

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