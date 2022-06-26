الحبسي: تغريدة آل الشيخ لا تنطبق إلا على لاعب واحد فقط في السعودية

رئيس ألميريا سأل وينتظر الإجابة

أشاد علي الحبسي حارس مرمى الهلال السابق بقرار المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا فتح الباب لنجوم الدوري السعودي للانضمام للنادي الإسباني، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أن معايير الاختيار التي حددها الرجل لا تنطبق إلا على لاعب سعودي واحد.

ألميريا تُوج بلقب الدرجة الثانية من الدوري الإسباني، وما أن حُسم أمر تواجده في الليجا الموسم القادم إلا وبدأ عدد من نجوم مصر والسعودية بالارتباط به وأبرزهم سالم الدوسري ورمضان صبحي.

ماذا قال آل الشيخ عن احتراف السعوديين في ألميريا؟

وزير الترفيه السعودي الذي سبق أن شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية (وزارة الرياضة حاليًا) والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري نفى تمامًا كل الأخبار التي تربط ألميريا بنجوم الدوري السعودي والمصري.

وبعدما أكد أن الباب مغلق في وجه لاعبي الدوريات العربية خاصة المصري والسعودي، وأن وجود العرب في فريقه سيقتصر على المواهب الشابة الناشطة في الدوريات الأوروبية والعالمية، عاد وفتحه من جديد بتوجيه سؤال لمتابعيه عبر فيسبوك وتويتر عن اللاعب السعودي والمصري المناسب للاحتراف في أوروبا واللعب أساسيًا هناك.

وانهالت الإجابات على آل الشيخ من العديد من الإعلاميين والصحفيين وشريحة كبيرة من الجمهور العادي، وتضمنت الأسماء المصرية أمثال محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر ويوسف أسامة نبيه، فيما تواجد حامد الغامدي وسالم الدوسري وعبد الرحمن غريب ضمن المرشحين السعوديين.

من هو اللاعب المناسب لتغريدة آل الشيخ حسب رأي الحبسي؟

الحبسي الذي حظي بمسيرة جيدة جدًا في أوروبا خاصة الدوري الإنجليزي أكد أن تلك فرصة كبيرة للاعب السعودي لخوض تجربة احترافية حقيقية في الدوري الإسباني أو غيره من دوريات أوروبا.

وأضاف حول اللاعب الوحيد المناسب لمعايير الاختيار "تغريدة المستشار كانت واضحة للغاية، فهو يريد اللاعب الجاهز فنيًا وبدنيًا وذهنيًا والقادر على تقديم الإضافة للفريق حاليًا، واضح جدًا من حديثه أنه يريد لاعب جاهز ليلعب في هذه المرحلة ولا يريد أن يضم لاعبًا صغيرًا ويُجهزه لسنوات حتى يُصبح قادرًا على اللعب".

تابع "أعتقد أن سالم الدوسري هو اللاعب الأنسب في هذه الفترة، خاصة أنه سبق وخاض تجربة احترافية في النادي الإسباني، حتى لو كانت قصيرة، أراه اللاعب المناسب لتغريدة آل الشيخ".

وأتم حول موقف الهلال "بالنسبة لي أرى أن مصلحة الهلال والكرة السعودية وسالم الدوسري أن يحظى اللاعب بتلك التجربة الاحترافية الحقيقية لو سنحت له، أن يخرج ويلعب وتكون له بصمة".

يُشار إلى أن سالم الدوسري كان قد قضى فترة إعارة قصيرة مع فياريال في الليجا قبل انطلاق مونديال 2018 في روسيا، ويُعد اللاعب حاليًا أحد الأعمدة الرئيسية في النادي العاصمي والمنتخب السعودي ويُصنف من العديد بأنه ضمن أفضل 3 لاعبين سعوديين.

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