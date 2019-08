الحبسي ضمن التشكيل التاريخي لويجان الإنجليزي باختيار الجمهور

تواجد العماني علي الحبسي؛ حارس مرمى الهلال السعودي، ضمن التشكيل المثالي لفريقه السابق ويجان الإنجليزي على مدار تاريخه، بتصويت الجماهير.

النادي الإنجليزي أطلق استفتاءً عبر موقعه الرسمي أمام الجماهير، من أجل اختيار 11 لاعبًا هم أفضل من مروا على تاريخ النادي، في إطار احتفاليته بمرور 20 عامًا على إنشاء ملعب DW stadium.

علي الحبسي : تركت الدوري الإنجليزي من أجل الهلال ولن ألعب لنادٍ غيره

ولم ينس الجمهور الإنجليزي ضمن اختياراته الحارس العماني الدولي، الذي قضى بين صفوف ويجان خمسة مواسم.

وعلق الحبسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا جزيلًا على اختياري ضمن التشكيل، هذا شرف كبير لي، فقد كنت حقًا محظوظًا بقضاء بعض أفضل اللحظات في مسيرتي بويجان، ومبروك على الذكرى الـ20 للاستاد".

Thanks a lot for picking me in your favourite XI. It's a great honour and I am lucky to have spent some of my best moments of my career with Latics. Congratulations on the 20th anniversary of DW Stadium.

💙💙💙 @LaticsOfficial pic.twitter.com/NOOkaGyJuA