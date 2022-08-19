الحائلي: الفئة الضالة تُحرف الكلام .. لاعبو الاتحاد خط أحمر

رسالة قوية من رئيس الاتحاد

عبر أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد عن غضبه، من قيام بعض الجماهير التي تنتقد وتقوم بالتقليل من عمل إدارة العميد خلال الفترة الحالية.

ماذا قال أنمار الحائلي للفئة الضالة التي تهاجمه؟

نشر الحائلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة إلى الجماهير، يؤكد خلالها على أن هذه الفئة تقوم بتحريف الكلام حسب أهوائهم.

وجاء نص رسالة رئيس الاتحاد كالآتي: "الفئة الضالة نصبت نفسها أنها من جماهير الاتحاد، وأنهم أصحاب قرار من يأتي ومن يرحل وقاموا بتشغيل الجروبات وتحريف الكلام حسب أهوائهم وتوجهاتهم وأجندتهم التي باتت واضحة للأعمى".

وتابع: "كلامي كان موجه لشخص واحد، وواضح فكل العمل والأموال التي تضخ هي من أجل إسعاد جمهور الاتحاد وهم يعرفون ذلك جيدًا".

وفي تغريدة أخرى قال الحائلي: "لاعبون الاتحاد ومنسوبيه بالنسبة لي خط أحمر ولن أسمح لكائن من كان أن يسقط أو يتجاوز عليهم، السنة العمل بيكون مختلف ولن نصمت سنتحدث بكل وضوح، وأن رادوا ردنا".

واختتم رئيس نادي الاتحاد رسالته قائلًا: "هل الشخص بما أنه رئيس نادي لا يستطيع التحدث، لا وألف لا سنتحدث ونكشف جميع ألاعيبهم حتى نتخلص منهم".

ما سبب غضب أنمار الحائلي؟

قام أنما الحائلي بنشر تغريدة أمس الخميس، يؤكد خلالها على أنه نجح في إغلاق قضية الصربي ألكسندر بريجوفيتش التي بلغت مليون و800 ألف يورو.

ووجد الحائلي مجموعة من الجماهير تهاجمه، وتطالبه بضرورة التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الحائلي رد على هؤلاء الجماهير بكل قوة، حيث طلب من أحدهم الترشح لرئاسة نادي الاتحاد. "اقرأ التفاصيل كلها"