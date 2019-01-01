الجيل: مواجهة النصر تاريخية لكننا سنريح عدد من اللاعبين الأساسيين

العالمي صعد على حساب الفيحاء، الجيل أقصى أبها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف أحمد الغنيم؛ رئيس نادي الجيل السعودي، وصول فريقه لدور الـ8 بكأس خادم الحرمين الشريفين بالحدث غير المتوقع، مؤكدًا أن فريقه سيقدم صورة مثالية عن أندية الدرجة الأولى.

ويستعد الجيل لملاقاة النصر، مساء اليوم الإثنين، على استاد الملك فهد الدولي، بدور ربع نهائي الكأس.

الغنيم قال، خلال تصريحاته لقناة "العربية": "ستكون مباراة تاريخية للجيل، نتمنى أن تظهر بشكل لائق وأن نقدم أنفسنا بشكل لائق، نؤمن بفارق الإمكانيات لصالح النصر، لكن طموحنا مشروع، لا أطالب اللاعبين بأي نتيجة إنما تقدم أفضل ما يمكن والتوفيق من الله".

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وأضاف: "وصولنا لهذا الدور لم يكن متوقعًا، في مباراة أبها الأخير بالكأس في دور الـ16 سافرنا بـ11 لاعبًا من درجة الشباب، وتعرضوا لظروف في رحلتهم ومع ذلك حققوا الفوز، الآن نحن أمام فرصة تاريخية لتقديم أنفسنا أمام النصر وجماهيره".

رئيس الجيل اختتم: "الطموح حق مشروع، لكن اهتمامنا الأول هو الدوري، ويوم الجمعة لدينا لقاء مهم أمام العروبة، لذلك سنريح لاعبين أو ثلاثة من الأساسيين أمام النصر، لتكون فرصة فرصة للاعبين الشباب لتقديم أنفسهم لجماهير الكرة السعودية، سنستغل جماهيرية النصر لتقديم أفضل شيء".

يذكر أن الجيل تأهل لهذا الدور بعدما تغلب على أبها بهدف وحيد، في الأشواط الإضافية، بينما تأهل النصر على حساب الفيحاء، بالفوز أمامه بسداسية نظيفة.