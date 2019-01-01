الجيش الملكي يخطف فوزًا مثيرًا من الرجاء في كلاسيكو المغرب

كارتيرون يعانى في المغرب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

خطف الجيش الملكي فوزًا قاتلاً في الدوري المغربي، في إطار الجولة 19 من المسابقة، ليعطل مسيرة الأخضر.

المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مولاي الأمير عبدالله، شهدت تقدم الضيوف عن طريق محسن ياجور من متابعة لتسديدة قوية فشل الحارس في التصدي لها.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، عدّل هيريتي لوفومبو النتيجة من ركلة جزاء احتسبها الحكم المصري، جهاد جريشة، لينتهي الشوط بالتعادل.

وأكمل لاعبي الجيش اللقاء منقوصين من لاعبهم مراد كعواش، الذي حصل على بطاقتين في 4 دقائق ليخرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 71.

وفي الأنفاس الأخيرة للقاء، تحصل الجيش الملكي على ركلة جزاء أخرى بسبب خطأ داخل منطقة الجزاء، انبرى لها مهدي برحمة وسجلها معلناً الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع.

ليرفع الجيش الملكي رصيده إلى 27 نقطة ويرتقى للمركز الثالث، ويتوقف رصيد الرجاء عند 28 نقطة ثانيًا ليفشل في الاقتراب من الوداد متصدر الترتيب.

ولا يمتلك الفرنسي باتريس كارتيرون أعذارًا حيث يقدم معه الرجاء أداءً متراجعاً في النتائج عقب رحيل جاريدو، فخسر مباراتين وفاز في واحد وتعادل في مثلها.