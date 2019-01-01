ديسابر: محبط للغاية ولا يمكنني تحميل الشناوي المسؤولية

بيراميدز تلقى الهزيمة الثانية له بالموسم الجاري

أعرب سباستيان ديسابر؛ المدير الفني لبيراميدز، عن شعوره بالإحباط بعد الهزيمة أمام الجونة، مؤكدًا أن فريقه يعاني من بعض المشكلات.

الكتيبة الزرقاء تلقت الهزيمة اليوم الثلاثاء، أمام الجونة في الوقت القاتل بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

وقال ديسابر، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "محبط للغاية من الخسارة الثانية على التوالي على ملعبنا أمام الجونة، نعاني من بعض المشكلات، وضحت بشدة اليوم وسببت لنا الخسارة".

وأضاف: "الجونة لعب بطريقة دفاعية جيدة وتفوق في تسجيل الفرص التي أتيحت له، لكننا دفاعيًا عانينا الكثير في التعامل مع بعض الكرات".

بسؤاله عن تحميل حارس مرمى أحمد الشناوي مسؤولية الخسارة: "لا يمكن أن نحملها للشناوي بمفرده، كرة القدم لعبة جماعية، والخسارة تعني أن الجميع أخطأ".

واختتم: "سنركز على المباراة المقبلة أمام المصري، فالخسارة لا تعني ضياع كل شيء".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الجونة إلى النقطة السابعة في المركز الـ16 بجدول الترتيب، بينما تجمد بيراميدز عند النقطة 12 في المركز السابع، ليبتعد عن الصدارة بفارق ست نقاط.

بيراميدز لم ينجح في تحقيق الفوز أمام الجونة منذ تكوينه بالعام الماضي، حيث تعادلا في لقاء الدور الأول بالموسم الماضي 1-1 ثم هُزم الأزرق في الدور الثاني بنتيجة 2-1.