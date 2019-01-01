الجولة التاسعة في السيري آ.. أسبوع الكلاسيكيات

ماذا تحمل جولة القمم والمباريات الكلاسيكية في إيطاليا هذا الأسبوع؟

بعد تأجيل الكلاسيكو في إسبانيا، وعدم وجود صدامات قوية في إنجلترا باستثناء مواجهة ليفربول وتوتنهام، تتوجه الأنظار بالنسبة لعشاق كرة القدم صوب إيطاليا، حيث تحمل الجولة التاسعة والتي ستلعب هذا الأسبوع أكثر من مواجهة كلاسيكية بالنسبة لكرة القدم الإيطالية.

واحدة من تلك المواجهات الكلاسيكية ستكون بين إنتر وبارما، مواجهة لا تعد من الديربيات المباشرة ولكنها تتمتع بكلاسيكية خاصة بالنسبة للكرة الإيطالية.

إنتر في الوقت الحالي يحتل المركز الثاني على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحب الصدارة يوفنتوس، بينما يحتل بارما المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

المباراة ستكون على ملعب جيوسيبي مياتزا، الملعب الذي خسر عليه إنتر خسارته الوحيدة في السيري آ هذا الموسم منذ ثلاثة أسابيع أمام المنافس يوفنتوس.

ثاني هذه المواجهات الكلاسيكية هذا الأسبوع في إيطاليا ستكون تلك التي تجمع بين روما وميلان، الفريقان اللذان يعانيان بدرجات متفاوتة سواء في السنوات الأخيرة أو هذا الموسم، ولكن تظل المواجهة بينهما محتفظة بقيمتها.

ويحتل روما المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يستمر ميلان في معاناة أكبر في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

المواجهة الأخيرة ستكون بين لاتسيو وفيورنتينا، وهي بطموحات متقاربة، حيث يلعب الفريقان من أجل حجز بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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الجدير بالذكر أن موجهات الدوري الإيطالي في هذا الموسم تحديدصا تتنافى مع محاولات إلصاق الطابع الدفاعي الدائم بالمسابقة، حيث تشهد أغلب المواجهات إحراز الكثير من الأهداف، وتظهر العديد من المدارس التدريبية بشكل أكثر تنوعًا من أي بطولة دوري أخرى.