الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع لقاء المقاصة والإنتاج الحربي

المقاصة تعادل مع الإنتاج الحربي إيجابيًا

واصل الجهاز الفني لمنتخب مصر متابعة مباريات الدوري المصري الممتاز، لمتابعة اللاعبين الذين قد يمدوا الفراعنة بالأفضل خلال الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي توجو خلال الشهر المقبل، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المفروض إقامتها في الكاميرون.

تواجد طارق مصطفى وأحمد أيوب المدربان العامان للمنتخب الوطني في مقصورة ملعب المقاولون العرب، لمتابعة مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربي المقامة ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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يأتي ذلك وفق الخطة الموضوعة من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري في إدارة منتخب الفراعنة.

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وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن أن هناك بعض اللاعبين الجدد سيتم ضمهم خلال الفترة المقبلة بمعسكرات منتخب مصر.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا وجزر القمر في أول جولتين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، إيجابيًا أمام الأول وسلبيًا أمام الثاني.