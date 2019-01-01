الجهاز الفني للدحيل يرفض منح اللاعبين راحة استعدادًا للعين

الدحيل يستعد لمواجهة العين الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رفض الجهاز الفني للدحيل القطري منح اللاعبين راحة عقب الهزيمة أمام الخريطيات ضمن منافسات الدوري القطري في الجولة الـ21.

وفقد الدحيل الدوري القطري، بعد نجاح السد من حسم البطولة عقب الفوز على الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدفين، قبل انتهاء المنافسات بجولة واحدة.

ولن يعطي الجهاز الفني راحة للاعبين وبدأ في التجهيز استعدادًا لمواجهة الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا التي ستلعب على مدار الـ3 أيام.

ويستعد الدحيل لمواجهة نظيره العين الإماراتي، الإثنين المقبل، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

ويحتل الدحيل المركز الثاني في المجموعة رصيد 3 نقاط بعد مرور جولتين، خلف المتصدر الهلال السعودي صاحب الـ4 نقاط ويأتي خلفهم السد بـ3 نقاط.

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ويسعى الدحيل لتحقيق نتائج إيجابية في المجموعات للصعود نحو النهائيات في دوري أبطال آسيا أملًا في المنافسة على اللقب بعد ضياع الدوري القطري وتتويج السد به.