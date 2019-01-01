الجهاز الطبي لم يحسم بعد موقف محمود علاء من القمة

مدافع الزمالك كان قد أصيب خلال مواجهة مصر ونيجيريا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لا تزال الشكوك تحيط بموقف محمود علاء؛ لاعب الزمالك، بشأن مدى جاهزيته للمشاركة في لقاء القمة بعد قليل أمام الأهلي.

الفارس الأبيض يلاقي الشياطين الحمر في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لـ"فيلجول" فإن الجهاز الطبي سيجري فحص طبي لعلاء خلال الساعات الحالية لتحديد مدى جاهزيته، وما إذا كان سيخوض المباراة رابطًا رأسه أم لا.

قبل القمة - شاهد ملعب برج العرب قبل مباراة الزمالك والأهلي

مدافع الأبيض كان قد تعرض لإصابة في عينه خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام نيجيريا وديًا، في كرة هوائية مشتركة، أدت إلى عمل غرز له.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، جمعها من الفوز في 16 مباراة وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، جمعها من الفوز في 13 مباراة، وخمسة تعادلات وهزيمة وحيدة.