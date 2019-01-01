الجهاز الطبي بالأهلي يؤكد تعافي حسين الشحات وأجايي من الإصابة

تعافى الشحات من آلام شد عضلة السمانة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري جاهزية الثنائي حسين الشحات و جونيور أجايي بعد تعافيهما من الإصابة.

وتعافى الشحات من آلام شد عضلة السمانة، في الوقت الذي تخلص فيه أجايي من آثار كدمة قصبة القدم.

وفي إطار آخر، يخضع حارس مرمى الفريق شريف إكرامي للفحص الطبي بعد غدٍ الأحد للاطمئنان على إصابته برشح في الركبة.

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وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي خلال الـ48 ساعة الماضية، على أن يتم الاطمئنان على إصابته مجددًا بعد غدٍ الأحد قبل انطلاق مران الفريق.

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ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، حيث منح الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.