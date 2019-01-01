الجنيبي: مباريات الإمارات المقبلة نهائيات

نائب رئيس الاتحاد الإماراتي عبدالله ناصر الجنيبي يثق في قدرة الإمارات على الذهاب بعيدًا في كأس آسيا

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أن المباريات المقبلة لمنتخب الإمارات كلها ستكون بمثابة نهائيات.

وكان منتخب الإمارات مستضيف كأس الأمم الآسيوية في نسختها السابعة عشر، قد نجح في التأهل لدور الـ 16 من البطولة ليواجه منتخب قيرغيزستان.

استفتاء - كأس آسيا 2019 | من القطري الأفضل في دور المجموعات

وتصدر الأبيض الإماراتي مجموعته في البطولة برصيد خمس نقاط بعد أن تعادل مع البحرين وتايلاند وفاز على الهند.

ومن المقرر أن تُلعب مباراة قيرغيزستان يوم الإثنين المقبل.

وعن هذه المباراة قال الجنيبي: "ثقة الاتحاد باللاعبين كبيرة، هم أهل للمسؤولية ويمتلكون مقومات النجاح".

كما أضاف الجنيبي: "نوفر كل الدعم لمنتخب الإمارات من أجل النجاح في كأس أمم آسيا، البعثة تقوم بجهود رائعة ويقومون بعمل متواصل بالتزام عالي من أجل تحقيق أفضل النتائج، كما أن هناك تناغم تام بين اللاعبين والجهاز الفني".

كما اختتم الجنيبي حديثه بمطالبة الجماهير الإماراتية بمواصلة دعم فريقها، من أجل استمرار النجاح في البطولة.