الجنون مستمر في برشلونة.. عرض لمدافع جديد وتفاؤل بصفقة سيلفا

برشلونة لا يستطيع التوقف عن الإنفاق

لا يزال يبحث نادي برشلونة الإسباني عن تدعيمات جديدة، بعد كل الصفقات التي قام بها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويظل خط الدفاع من المراكز الأساسية للترميم استعدادًا للموسم الجديد.

برشلونة تعاقد مؤخرًا مع الفرنسي جول كوندي من إشبيلية بـ50 مليون يورو، ولكنه قرر عدم الاكتفاء بهذه الصفقة في قلب الدفاع ويسعى خلف لاعب آخر.

ويأتي ذلك بعدما قرر النادي الكتالوني التقدم بعرض رسمي من أجل ضم إينيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو، والذي ينتهي عقده في 30 يونيو القادم.

كم تبلغ قيمة عرض برشلونة لمارتينيز؟

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ماتيو أليمانو مدير كرة القدم في برشلونة، اتصل بالمدير العام لبيلباو وهو جون بيراساتيجي للتقدم بعرض للحصول على خدمات مارتينيز.

وأوضحت أن العرض وصلت قيمته إلى 15 مليون يورو بالإضافة إلى بعض الحوافز المستقبلية، ومن غير المتوقع قبول بيلباو لهذا الاقتراح.

وأما من ناحية برشلونة فمن غير المتوقع كذلك رفع هذا العرض، بسبب الظروف المالية التي يمر بها النادي ورغبته في ضم لاعبين آخرين بمراكز مختلفة.

ويطمح مارتينيز في موافقة بيلباو على هذه المحاولة من برشلونة، لتحمسه لفكرة اللعب للفريق الكتالوني، لذلك سيقوم بالضغط على ناديه وسيرفض تجديد عقده حتى ولو تكلف الأمر انتظاره لشهر يناير القادم للتوقيع مع برشلونة.

ماذا عن برناردو سيلفا؟

قالت "سبورت" إن جوان لابورتا رئيس النادي قبل بداية الصيف جعل الأمور واضحة بأن الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وبرناردو سيلفا وجول كوندي هم أهدافه الرئيسية.

ورغم حالة الرضا التي يعيشها برشلونة وجماهيره بعد ضم ليفاندوفسكي وكوندي بالإضافة لرافينيا وأندرياس كريستنسن وفرانك كيسييه، إلا أن لابورتا والمدرب تشافي هيرنانديز يريدان المزيد.

ولم يلتفت برشلونة إلى السخرية التي قابلتها محاولات النادي للحصول على خدمات سيلفا، حيث تحول الأمر إلى أمر واقع قد يحدث في حالة التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، بوجود حالة من التفاؤل حول قدوم اللاعب.

وقامت إدارة النادي بمنح الضوء الأخضر للتفاوض لاقتناص هذه الصفقة، بعد وصول التأكيدات حول إمكانية إيجاد التوازن المالي اللازم لتفادي أي أزمة متوقعة.