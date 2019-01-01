الجنايني يكشف موعد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري

قرار بعدم استقدام حكام أجانب في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إمكانية تطبيق تقنية الـVAR في الموسم المقبل من الدوري المصري أم لا.

وكان عمرو الجنايني قد تولى رئاسة اتحاد الكرة مؤقتا لحين إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة، ومعه كلًا من أحمد عبدالله ومحمد فضل وجمال محمد علي وسحر عبدالحق أعضاء.

وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية: "قررنا عدم استقدام حكام أجانب لمباريات الدوري والكأس بداية من الدور الثاني من الموسم المقبل".

وأضاف: "قررنا إخطار الأندية بعدم السماح باستقدام حكام أجانب في الدوري والكأس بعد تطبيق تقنية الـVAR لأنه ليس هناك داعي وقتها".

إقرأ أيضًا - عمرو الجنايني يحدد المرشحين لتدريب مصر وموعد الكشف عن المدرب

واختتم الجنايني في تصريحاته قائلًا: "سيتم استثناء قرار عدم استقدام حكام أجانب في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك فقط".

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز خلال الشهر المقبل، عقب إقامة مباراة السوبر المصري.