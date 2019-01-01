الجنايني رئيسًا - فيفا يعلن أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة جياني إنفانتينو، رسميًا اعتماد لجنة خماسية لتولي إدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم بصفة مؤقتة.

الاتحاد المصري كان قد خاطب فيفا لدراسة الموقف عقب استقالة مجلس هاني أبو ريدة، وبالفعل حضرت لجنة من الاتحاد الدولي إلى القاهرة، لدراسة الموقف القانوني، قبل تشكيل اللجنة المؤقتة.

وكلف الاتحاد الدولي عمر الجنايني؛ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، برئاسة اللجنة، ونائبًا له جمال محمد علي؛ العضو السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وعضوية كل من: محمد فضل؛ المدير التنفيذي لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، أحمد عبد الله؛ مدير لجنة الملاعب بكأس أفريقيا 2019، وسحر عبد الحق؛ رئيس نادي النصر السابق.

وأوضح فيفا أن اللجنة ستسير الأعمال حتى موعد أقصاه 31 يوليو 2020 أو لحين إنجاز المهام المطلوبة قبل إجراء انتخابات جديدة.

يذكر أن مجلس أبو ريدة تقدم باستقالته بالكامل عقب الخروج المخزي لمنتخب مصر من كأس أفريقيا 2019، حيث ودع الفراعنة البطولة المقامة على أرضهم من دور الـ16.