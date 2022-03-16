"الجميع مع أوكرانيا" .. ريال مدريد يتضامن بمبالغ مالية ومساعدات أخرى للمتضررين

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى نادي ريال مدريد للتبرع بمليون يورو لمساعدة المتضررين من الحرب في أوكرانيا كجزء من حملة "الجميع مع أوكرانيا".

حيث قد أعلنت الدولة الروسية دخول قواتها العسكرية إلى أوكرانيا منذ أيام، وهو الأمر الذي أدى لوجود تكاتف كبير مع الشعب الأوكراني.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "ماركا" فإن النادي الملكي أطلق هذه الحملة في 5 مارس لمساعدة الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم في أوكرانيا.

وتعمل "مؤسسة ريال مدريد" مع عدد من المنظمات غير الحكومية، حيث تتعاون مع الصليب الأحمر الإسباني، ومفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

ويقوم الصليب الأحمر الإسباني بجهود إنسانية هائلة داخل أوكرانيا، على سبيل المثال توزيع الإمدادات الحيوية.

كما يساعدون في الترحيب باللاجئين الأوكرانيين في إسبانيا، وقد تبرعت مؤسسة ريال مدريد بمواد رياضية وترفيهية للأطفال.

وتبذل المفوضية مجموعة واسعة من الجهود، مثل توزيع الغطاء والمراتب وغيرها من الإمدادات الحيوية في كريفي ريه، وسط أوكرانيا، حيث وصل أكثر من 700 أوكراني في الأيام الأخيرة بحثًا عن الأمان.

وكانت قد تبرعت مؤسسة ريال مدريد بأكثر من 13000 قطعة من الملابس لمساعدة اللاجئين منذ أيام.

كما تعمل شركة "Epicentr" الأوكرانية مع مؤسسة النادي الملكي، منذ 2018 في سبع مدارس في مدن أوكرانية مختلفة، مثل كييف وترنوبل وإيربين وخميلنيتسكي.

وبالتالي سيحصل الأطفال في هذه المدارس على مساعدة لوجستية لتمكينهم من مغادرة أوكرانيا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة نادي برشلونة في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد القادم.

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