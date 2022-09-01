الجمهور ينتفض لأجل الفهد .. تصرف غريب من إدارة الاتحاد تجاه المولد

البعض وصف تصرف إدارة أنمار الحائلي بالصبياني

تتواصل التصرفات الغريبة من قبل نادي الاتحاد السعودي تجاه فهد المولد؛ لاعب الفريق السابق والمنتقل حديثًا لنادي الشباب، مما تسبب في غضب جماهيري تجاه الإدارة برئاسة أنمار الحائلي.

المولد يرحل بعد 16 عامًا:

دخل الفهد الأسمر النادي الجداوي وهو ابن الـ11 عامًا، ورحل عنه قبل أيام وهو في عمر الـ27، لينتقل للشباب في صفقة انتقال حر.

Shahid

تأتي هذه الخطوة بعدما انتهى عقده مع العميد بنهاية الموسم الماضي، خلال فترة إيقافه من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وأعادت اللجنة المولد للملاعب من جديد، بعدما خففت عقوبة إيقافه من 18 شهرًا، واكتفت بالثلاثة أشهر التي قضاها بعيدًا عن الملاعب، بعدما قدم المولد ما يثبت تناوله دواءً يحتوي على مادة محظورة رياضيًا، لمعاناته من مرض وراثي.

مع رحيل فهد، خرج مؤكدًا أن إدارة النادي كانت قد فاوضته لتجديد عقده قبل إيقافه من قبل لجنة المنشطات، لكن توقفت المفاوضات مع إيقافه، وبعد تخفيف العقوبة، قدمت له عرضًا وصفه بالمخجل. (طالع التفاصيل)

في المقابل، أكد الحائلي أن رحيل المولد جاء برغبة من اللاعب، إذ أراد تمثيل نادي الشباب. (طالع التفاصيل)

ما هو تصرف الإدارة الغريب مع فهد المولد؟

أمام التصريحات المتضاربة بين المولد والحائلي، صدر تصرفًا غريبًا جديدًا من الإدارة تجاه اللاعب..

بالأمس، أغلق سوق الانتقالات الصيفية أبوابه في دوري روشن السعودي، ليقوم الحساب الرسمي لنادي الاتحاد بالإعلان عن قائمة اللاعبين الجدد والراحلين.

إعلان العميد شهد تجاهل فهد المولد، فلم يتم وضع اسمه ضمن قائمة اللاعبين المغادرين، في تصرف وصفه البعض بـ"الصبياني" من قبل إدارة النادي.

الجمهور شن هجومه على الحائلي، رافضين تجاهل 16 عامًا قضاها الفهد الأسمر بالنادي، حتى أن منهم من طالب برحيل إدارة أنمار، ساخرًا من عقليتها.

ولم يكن هذا التصرف الوحيد الذي لام الجمهور، مجلس الحائلي عليه، إذ أنه أيضًا أعرب عن استيائه من عدم توجيه الشكر للاعب عقب رحيله للشباب، كما هي العادة تجاه أي لاعب يرحل عن صفوف الفريق.

ماذا قدم المولد مع الاتحاد؟

صاحب الـ27 عامًا لم يرتدي قميص أي فريق سعودي منذ بداية مسيرته سوى الاتحاد، لكنه رحل عنه في يناير 2018 لمدة ستة أشهر فقط، من أجل خوض تجربة احترافية في نادي ليفانتي الإسباني.

في الموسم الماضي، شارك فهد مع النمور في 22 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع مثلهم، لكنه تعرض لانتقادات كثيرة نظرًا لتراجع مستواه.

وبشكل عام، خاض المولد مع العميد 208 مباريات منذ تصعيده للفريق الأول، أحرز خلالها 64 هدفًا، وصنع 36 آخرين.

على صعيد البطولات، توج اللاعب بلقبي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.

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