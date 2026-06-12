كأس العالم - المجموعة 1 مرسيدس بنز

ستنطلق مباراة جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا في 18 يونيو 2026 الساعة 12:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و16:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة

استهلت بافانا بافانا مباريات المجموعة A بشكل كارثي بهزيمة 2-0 أمام المكسيك في اليوم الافتتاحي للبطولة، وهي مباراة شهدت طرد لاعبين اثنين من قبل الحكم. أثرت البطاقات الحمراء التي حصل عليها سفيفيلو سيثول وتيمبا زوان بشكل كبير على الفريق الذي كان يعاني بالفعل في صنع فرص حقيقية حتى عندما كان يضم 11 لاعبًا على أرض الملعب، وسيغيب كلا اللاعبين عن المباراة القادمة أمام التشيك. من ناحية أخرى، خسرت جمهورية التشيك 2-1 أمام كوريا الجنوبية رغم تقدمها في الدقيقة 59 في المباراة الافتتاحية الأخرى للمجموعة A. وغني عن القول إن هذه المباراة اكتسبت أهمية إضافية، حيث يتنافس الفريقان بالفعل للخروج من المجموعة.

Getty Images

من هم اللاعبون الرئيسيون في منتخب جمهورية التشيك، ومن هو مدربهم؟

في عودة منتظرة للغاية إلى الساحة العالمية للمرة الأولى منذ عام 2006، تشتهر جمهورية التشيك بأسلوبها القوي والمجتهد مع لمسة من الجودة الفنية. تحت قيادة المدرب ميروسلاف كوبيك، يلعب الفريق كرة قدم عملية.

يجمع شيك بين البنية الجسدية المهيبة التي يبلغ طولها 191 سم واللمسة الفنية الراقية في التسديد، ويدخل البطولة بعد أن سجل 16 هدفاً في 28 مباراة بالدوري الألماني الموسم الماضي. ولا يزال شيك هو المهاجم الرئيسي للفريق ونقطة محورية فيه. أما لاعب وسط وست هام توماس سوشيك، الذي يتمتع ببنية جسدية ضخمة، فهو يشكل تهديداً مستمراً في الكرات الثابتة، كما يتمتع بقدرة فطرية على الوصول إلى مواقع التسجيل الذكية من خلال انطلاقاته المتأخرة الذكية داخل منطقة الجزاء. نجم ليون بافيل شولك هو صانع ألعاب مثير يلعب خلف شيك مباشرة.

Getty Images

من هم اللاعبون الرئيسيون في جنوب أفريقيا، ومن هو مدربهم؟

كل شيء يمر عبر تيبوهو موكوينا، مترو نغمات خط وسط ماميلودي صنداونز. حوله، سيعتمد مدرب بافانا بافانا هوغو بروس أيضًا على المواهب المبكرة للاعب أورلاندو بايرتس البالغ من العمر 21 عامًا، ريليبوهيل موفوكينج.

لا يزال المدافع المقيم في الولايات المتحدة مبيكيزيلي مبوكازي في العشرين من عمره فقط، لكنه مرشح بالفعل ليكون قائد "بافانا بافانا" في المستقبل. سيقود خط الهجوم مهاجم بيرنلي لايل فوستر بضغطه المستمر، وحركته في الممرات، وتواصله الذكي مع زملائه.

Getty Images

التشكيلة المتوقعة للجمهورية التشيك

كوفار؛ تشالوبيك، هراناك، كريتشي؛ كوفال، سوتشيك، سوجكا، زيليني؛ سولك، بروفود؛ شيك.

التشكيلة المتوقعة لفريق بافانا

ويليامز؛ موداو، أوكون، مبوكازي، موديبا؛ موكوينا، آدامز؛ موفوكينج، مباثا، أبوليس؛ فوستر.

Getty Images

تشكيلة جمهورية التشيك المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: لوكاس هورنيتشيك (براغا)، ماتيج كوفار (بي إس في أيندهوفن)، جيندريتش ستانيك (سلافيا براغ)

المدافعون: فلاديمير كوفال (هوفنهايم)، ديفيد دوديرا (سلافيا براغ)، توماس هوليس (سلافيا براغ)، روبن هراناتش (هوفنهايم)، ستيبان تشالوبيك (سلافيا براغ)، ديفيد جوراسيك (سلافيا براغ)، لاديسلاف كريتشي (وولفرهامبتون)، ياروسلاف زيليني (سبارتا براغ)، دافيد زيما (سلافيا براغ)

لاعبو الوسط: لوكاس سيرف (فيكتوريا بلزن)، فلاديمير داريدا (هراديك كرالوف)، لوكاس بروفود (سلافيا براغ)، ميشال ساديليك (سلافيا براغ)، هوغو سوشوريك (سبارتا براغ)، ألكسندر سوجكا (فيكتوريا بلزن)، توماس سوشيك (وست هام)، بافيل سولك (أولمبيك ليون)، دينيس فيسينسكي (فيكتوريا بلزن)

المهاجمون: آدم هلوزك (هوفنهايم)، توماس تشوري (سلافيا براغ)، موجمير تشيتيل (سلافيا براغ)، يان كوتشا (سبارتا براغ)، باتريك شيك (باير ليفركوزن).

Getty Images

تشكيلة جنوب أفريقيا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: رونوين ويليامز (ماميلودي صنداونز)، ريكاردو جوس (سيويليلي)، سيفو تشاين (أورلاندو بايرتس).

المدافعون: خوليسو موداو، أوبري موديبا، خولوماني نداماني (جميعهم من ماميلودي صنداونز)، أولويثو ماخانيا (فيلادلفيا يونيون)، برادلي كروس (كايزر تشيفز)، ثابانغ ماتولودي (بولوكواني سيتي)، نكوسيناتي سيبيسي، كاموجيلو سيبيليبيلي (كلاهما من أورلاندو بايرتس)، إيمي أوكون (هانوفر)، ساموكيل كابيني (مولدي إف كيه)، مبيكيزيلي مبوكازي (شيكاغو فاير).

لاعبو الوسط: تيبوهو موكوينا، جايدن آدامز (كلاهما من ماميلودي صنداونز)، ثالينتي مباثا (أورلاندو بايرتس)، سفيفيلو سيثول (تونديلا).

المهاجمون: أوسوين أبوليس، تشيبانغ موريمي، إيفيدنس ماكغوبا، ريليبوهيل موفوكينج (جميعهم من أورلاندو بايرتس)، لايل فوستر (بيرنلي)، إقراام راينرز، ثيمبا زوان (كلاهما من ماميلودي صنداونز)، ثابيلو ماسيكو (AEL ليماسول).

Backpage

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين التشيك وجنوب أفريقيا في سجلات المباريات المقدمة. وتمثل هذه المباراة لقاءً نادرًا بين البلدين على الساحة الدولية.