الجمعية العومية غير العادية بالاتحاد السعودي تعلن عن قرارتها

تعرف على قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالاتحاد السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عقد اليوم الأثنين، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، للاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل مناقشة تعيين روؤساء لبعض اللجان داخال الاتحاد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن جميع المجتمعون بالجمعية العمومية غير العادية، رفضوا المصادقة على تعيين الدكتور أيمن الرفاعي، رئيسًا للجنة الانضباط.

ووافق أعضاء الجمعي العمومية غير العادية، على تعيين بندر الحميداني رئيسًا للجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي.

💢- نتائج اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم.📢



-بندر الحميداني أصبح رئيسًا للجنة الانتخابات.



- رفض تعيين أيمن الرفاعي كرئيس للجنة الانضباط.



-تعيين لجنة برئاسة عبد الرحمن عبد الكريم لغرفة فض المنازعات.



-محمد باصم أصبح رئيسًا للجنة الاستئناف.



(📸: @saudiFF ) pic.twitter.com/DnPGSmaKbX — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 22, 2019

وصادق أعضاء الجمعية العمومية غير العادية، على تعيين ناصر الصقير رئيسًا للجنة الاستئناف الانتخابية.

وجاءت باقي القرارات كالآتي:

* المصادقة على تعيين لجنة الاستئناف برئاسة محمد باصم.

* المصادقة على تعيين غرفة فض المنازعات برئاسة عبدالرحمن العبدالكريم.

* إعادة تشكيل لجنة الانضباط والمصادقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.