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ماذا قال مدرب الاتحاد؟!..

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تحدث الألماني الشاب ينز فيسينج، المدير الفني لعملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بعد الخسارة القاسية أمام نادي العين الإماراتي، مساء اليوم الإثنين.

الاتحاد خسر (1-4) أمام فريق العين الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وبعد مباراة العين.. تم توجيه سؤال إلى فيسينج؛ بخصوص حاجة الفريق الاتحادي إلى صفقات جديدة، في الميركاتو الشتوي القادم.

ورد فيسينج على هذا السؤال - حسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" -؛ بالقول: "أنا سعيد جدًا باللاعبين الحاليين الموجودين في فريقي.. سوف أدافع عنهم حتى آخر رمق".

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وهذا الرد منطقي للغاية، خاصة أن بعض المدربين لا يريدون مهاجمة لاعبيهم أو الحديث عن الحاجة إلى صفقات جديدة علنًا، حتى لا يؤثر ذلك بشكلٍ سلبي أكثر على الفريق؛ وإن كان تصريح فيسينج يقلق الجماهير الاتحادية أيضًا، خوفًا من أن تكون هناك نية بالفعل لعدم ضم نجوم جدد في الميركاتو الشتوي.

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وعلى جانب آخر.. رفض المدير الفني الألماني الحكم على عمله، من خلال النتائج فقط؛ خاصة أن الفريق الاتحادي تطور كثيرًا منذ فترة الإعداد، حسب قوله.

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وعن ذلك يقول فيسينج: "تطورنا منذ فترة الإعداد؛ لكننا لسنا آلات، وبالتأكيد ستأتي فترة نمر فيها بأيام صعبة".

وأشار فيسينج إلى أن الفريق الحالي هو نفسه الذي بدأ معه فترة الإعداد؛ مؤكدًا أن الفريق تطور بشكل ملحوظ، رغم كل الصعوبات.

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وشدد على أنه يعمل هو وجهازه يوميًا، من أجل تطوير الاتحاد أكثر؛ لافتًا إلى أن جماهير العملاق الجداوي، تستحق هذا الأمر وكذلك النادي.

وأنهى ينز فيسينج تصريحاته؛ بالقول: "مع الأسف.. النتيجة فقط هي ما تحكم على عمل المدربين، وأحيانًا تكون النتائج ظالمة".