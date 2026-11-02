"الجماهير هتفت ضده ومارينو بوسيتش لم يذهب لتحيتهم"!.. تبرير مفاجئ من مدرب الأهلي لتصرفه بعد مباراة السد

مشاركة تابع GOAL على جوجل

ماذا حدث؟!..

إعلان

شهدت نهاية مباراة عملاق جدة الأهلي ضد مضيفه نادي السد القطري، لقطة مثيرة للجدل؛ بطلها المدير الفني الهولندي مارينو بوسيتش.

الأهلي سقط في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام السد؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وجاء هذا التعادل السلبي؛ بعد أيام قليلة جدًا من خسارة الفريق الأهلاوي (1-6) أمام نادي الشباب، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولذا.. حرصت جماهير الأهلي التي تواجدت في "المدرجات" على الهتاف ضد بوسيتش، مع المطالبة برحيله عن القيادة الفنية للفريق الأول؛ وذلك في أعقاب إطلاق صافرة نهاية مواجهة السد، مساء اليوم الإثنين.

إعلان إعلان

* مبرر مثير من مارينو بوسيتش

مواضيع ذات صلة

لم ينتهِ الأمر هنا.. حيث وجّه أحد الصحفيين سؤالًا إلى المدير الفني الهولندي، في المؤتمر الصحفي بعد مباراة السد؛ بخصوص عدم ذهابه لتحية جماهير الأهلي، وما إذا كان ذلك له علاقة بالهتافات ضده.

بوسيتش رد على هذا السؤال؛ بالقول: "تحية الجماهير لحظة خاصة جدًا بين اللاعبين والمشجعين.. وأنا اعتدت دائمًا على توجيه التحية من بعيد".

إعلان

وشدد بوسيتش على أنه يفضل ترك مساحة للاعبين؛ لكي ينالوا التقدير الذي يستحقونه، من جماهيرهم التي تحضر في المدرجات.