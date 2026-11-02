"الجماهير هتفت ضده ومارينو بوسيتش لم يذهب لتحيتهم"!.. تبرير مفاجئ من مدرب الأهلي لتصرفه بعد مباراة السد

شهدت نهاية مباراة عملاق جدة الأهلي ضد مضيفه نادي السد القطري، لقطة مثيرة للجدل؛ بطلها المدير الفني الهولندي مارينو بوسيتش.
الأهلي سقط في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام السد؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
وجاء هذا التعادل السلبي؛ بعد أيام قليلة جدًا من خسارة الفريق الأهلاوي (1-6) أمام نادي الشباب، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ولذا.. حرصت جماهير الأهلي التي تواجدت في "المدرجات" على الهتاف ضد بوسيتش، مع المطالبة برحيله عن القيادة الفنية للفريق الأول؛ وذلك في أعقاب إطلاق صافرة نهاية مواجهة السد، مساء اليوم الإثنين.
* مبرر مثير من مارينو بوسيتش
لم ينتهِ الأمر هنا.. حيث وجّه أحد الصحفيين سؤالًا إلى المدير الفني الهولندي، في المؤتمر الصحفي بعد مباراة السد؛ بخصوص عدم ذهابه لتحية جماهير الأهلي، وما إذا كان ذلك له علاقة بالهتافات ضده.
بوسيتش رد على هذا السؤال؛ بالقول: "تحية الجماهير لحظة خاصة جدًا بين اللاعبين والمشجعين.. وأنا اعتدت دائمًا على توجيه التحية من بعيد".
وشدد بوسيتش على أنه يفضل ترك مساحة للاعبين؛ لكي ينالوا التقدير الذي يستحقونه، من جماهيرهم التي تحضر في المدرجات.
أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".