الجماهير في ألمانيا بعد كورونا.. لا خمور ولا وقوف وتعقب دقيق للجميع

يظل أفضل من الغياب الكامل..

اتفقت الأندية الألمانية على آلية عودة الجماهير إلى مدرجات ملاعب الدوري الألماني الموسم المقبل والمقرر أن يبدأ في 18 سبتمبر.

وكانت بطولة البوندسليجا هي البطولة الأولى في أوروبا التي عادت بعد تفشي فيروس كورونا خلال شهر مايو الماضي، ولكن المباريات جميعها أقيمت بدون حضور جماهيري.

إجراءات احترازية صارمة اتخذتها الحكومة الألمانية في الملاعب لمواجهة كورونا مثل ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، الأمر الذي سيستمر في الموسم المقبل أيضًا.

المزيد من الفرق

وعقدت الأندية اجتماعًا مع رابطة البوندسليجا مساء الثلاثاء تم وضع فيه مجموعة من القواعد الصارمة لضمان عودة الجماهير للملاعب في الموسم الجديد.

ملاعب ألمانيا ستكون مستعدة لاستضافة الجماهير مرة أخرى إذا ما وافقت السلطات الصحية على الأمر وأكدت أن الأجواء آمنة لفعل ذلك.

بشكلٍ عام، المدرجات لن تكون كاملة بل بنصف السعة، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي للحضور، إلى جانب منع دخول الجماهير للمدرجات التي لا تحتوي على كراسي "التشجيع وقوفًا عرف سائد في ألمانيا".

كما سيمنع بيع تذاكر إلى جمهور الفريق الضيف حتى نهاية هذا العام، إلى جانب منع تناول الخمور داخل الملاعب حتى 31 أكتوبر بصورة مبدئية.

أخيرًا، سيتعين على الأندية أن تتعقب جماهيرها بصورة أكثر دقة لمعرفة أماكن جلوسهم والمنطقة المخصصة لكل شخص في الملعب ومدى الالتزام بقوانين التباعد الاجتماعي.