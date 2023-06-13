الجماهير تحكم .. قميص فينيسيوس جونيور أهم من فوز مانشستر سيتي بدوري الأبطال!

شعبية هائلة للفريق الإسباني

دليل جديد على أن شعبية ريال مدريد في واحد من أسوأ المواسم له لا تٌقهر، حتى لو كانت في مواجهة مانشستر سيتي وفوزه بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

سيتي نجح في الحصول على لقب دوري الأبطال الأول له في تاريخه يوم السبت الماضي، بعد الفوز على نظيره الإيطالي إنتر 1/0، ليكمل الثلاثية بعد حصوله على كأس الاتحاد ولقب الدوري الإنجليزي.

الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي نشر تغريدة للاحتفال بالفوز بلقب الأبطال واكتمال الثلاثية يوم السبت الماضي بعنوان "أبطال أوروبا" ليحصل على أكثر من 349 ألف إعجاب حتى الآن.

وفي الجهة المقابلة نشر فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد تغريدة له أمس، الإثنين، للاحتفال بحصوله على الرقم 7 مع الفريق الإسباني للموسم القادم، لتكون المفاجأة بحصوله على أكثر من 647 ألف إعجاب في يوم واحد فقط.

وهو ما يعكس الفارق الهائل بين شعبية ريال مدريد الطاغية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمقارنة مع مانشستر سيتي الذي لا يزال يكتب تاريخه تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.