الجماهير الألمانية ترد الجميل للثلاثي المستبعد وتضع لوف في حرج

قامت الجماهير الألمانية المتواجدة بملعب فوكسفاجن أرينا برفع ملصق كبير يحمل صورة الثلاثي توماس مولر وجيروم بواتينج وماتس هوميلس.

ويلعب المنتخب الألماني ضد ضيفه منتخب صربيا في لقاء ودي استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

سانشو المتوج بجائزة "الجيل القادم" يحلم بالفوز بالكرة الذهبية

وكان المدير الفني لمنتخب الماكينات يواخيم لوف قد أعلن عن استبعاده لمولر وهوميلس وبواتينج من خططه المستقبلية، وأبلغهم بالأمر.

الأمر الذي لم يلق استحسانًا من قبل جماهير المانشافت والإعلام، بينما أعرب اللاعبون عن حزنهم من القرار المفاجئ.

ويعيش المنتخب الألماني حقبة سيئة، بعد الخروج من الدور الأول من كأس العالم روسيا 2018، والهبوط للقسم الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

وكان لوف قد برر قراره الأخيرة بنيته الاعتماد على اللاعبين الشباب لبناء جيل جديد من المنتخب.

يذكر أن الثلاثي مولر وهوميلس وبواتينج كانوا قد توجوا بكأس العالم 2014 الذي أقيم بالبرازيل.

fans reveal a tifo thanking World Cup winners Mats Hummels, Thomas Muller and Jerome Boateng after they were dropped from the national squad 👏 pic.twitter.com/JF40CSKSs4