الجسد لا يرحم .. جالتييه ينهي انطلاقة 8 سنوات لميسي

شهد ليونيل ميسي نهاية سلسلة فريدة من ثماني سنوات بعد تبديله المتأخر في فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا على يوفنتوس

حدث لأول مرة منذ ثماني سنوات و 63 مباراة، أن يتم استبدال ليونيل ميسي بعد بدء مباراة في دوري أبطال أوروبا.

منذ 21 أكتوبر 2014 لعب الأرجنتيني 90 دقيقة كاملة في كل مباراة شارك فيها في البطولة الأوروبية الأولى.

وفاز باريس سان جيرمان على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا 2022-23 بفضل ثنائية من كيليان مبابي، وغاب ميسي عن آخر ست دقائق من المباراة بسبب تبديله.

الحكاية في ثلاث صور:

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خلال مسيرة ميسي المذهلة، فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات وبلغ دور الستة عشر مرتين ودور الثمانية أربع مرات ونصف النهائي مرة واحدة.

النجم الأرجنتيني يُعد ثاني أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 125 هدفًا في 157 مباراة بالمسابقة.

الجدير بالذكر أن البرغوث وزملاؤه يستعدوا لمواجهة بريست في الدوري الفرنسي في 10 سبتمبر قبل السفر لمواجهتهم الثانية في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.