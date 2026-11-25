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في واقعة غريبة من نوعها بتاريخ الكرة الآسيوية، اضطر المسؤولون لاستبدال حكم مواجهة الجزيرة الإماراتي أمام جول جوهار الإيراني؛ السوري حنا حطاب، بعد شكوك بأنه "مخمور"!

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الجزيرة التقى بالفريق الإماراتي اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.

المباراة كانت تسير بشكل شبه طبيعي، حتى أتت الواقعة الأغرب في الدقيقة 32..

لاعب الفريق الإيراني سهل سحراي تعرض للعرقلة من قِبل منافسه ميلسون، ما دفع لاعبي جول جوهار للضغط على الحكم مطالبين بإشهار الكارت الأحمر في وجه الأخير.

الحكم السوري حنا حطاب وقف في البداية بكل ثقة، مُخرجًا الكارت الأصفر من جيبه، ومطالبًا لاعبي الفريق الإيراني بالهدوء.

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فيما كانت المفاجأة هي اتجاه حطاب إلى حارس الجزيرة إرسين ديستانوجلو، لمنحه الكارت الأصفر بدلًا من ميلسون.

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ووسط اندهاش كل من في الملعب، اضطر الحكم السوري لتغيير قراره بعد التشاور مع الحكم الرابع.

تهديد جول جوهار وتغيير الحكم

اللقطات أظهر مهدي رحمتي؛ المدير الفني لجول جوهار، وهو يشير متهمًا الحكم بأنه مخمور وتحت تأثير الكحوليات.

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فيما نقل موقع "Varzesh3" تصريحات عن مسؤولي النادي الإيراني، مؤكدين أن الحكم ليس في حالته الطبيعية.

وأخطر مسؤولو جول جوهار نظرائهم في الاتحاد الآسيوي، بين شوطي المباراة، برفضهم عودة اللاعبين لأرض الملعب، إذا لم يتم تغيير الحكم حنا حطاب.

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وبالفعل استجاب الاتحاد القاري، وتقرر تكليف الحكم الرابع بإدارة الشوط الثاني لمواجهة الجزيرة وجول جوهار.

يذكر أن المباراة انتهت في الأخير بفوز الجزيرة بهدف نظيف، سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

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وحسم الجزيرة تأهله للدور المقبل في دوري الأبطال 2 بعدما رفع رصيده للنقطة 13 في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد جول جوهار عند نقطتين، ليتأكد فشله في الصعود.