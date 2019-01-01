تعديلات على مواجهتي الجزيرة والوصل بسبب كأس محمد السادس

فخر أبو ظبي والإمبراطور هما ممثلا الإمارات في النسخة الحالية من البطولة العربية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت رابطة المحترفين التابعة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إجراء بعض التعديلات على مباراتي الجزيرة والوصل في الجولتين الخامسة والتاسعة بالدوري.

وتأتي التعديلات لارتباط فخر أبو ظبي والإمبراطور بمباريات في كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، حيث أنهما ممثلا الإمارات في البطولة.

الرابطة قررت تأجيل مواجهة الظفرة والوصل بالجولة الخامسة، والتي كان محدد لها يوم 24 من الشهر الجاري إلى 27 من الشهر نفسه، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً على ملعب حمدان بن زايد.

الإمبراطور يرتبط بمواجهة الاتحاد السعودي في 23 من أكتوبر الجاري، ضمن دور الـ16 بكأس محمد السادس.

فيما تقرر تأجيل مواجهة الجزيرة واتحاد كلباء، التي كان من المقرر إقامتها في 24 من الشهر الجاري إلى 27 من الشهر ذاته، في التاسعة مساءً على استاد محمد بن زايد.

ويرتبط فخر أبو ظبي بمواجهة الإسماعيلي المصري في 23 من الشهر المذكور، ضمن دور الـ16 بالبطولة العربية.

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يذكر أن الجزيرة وصل لدور الـ16 بعدما أقصى النصر العماني بالتغلب عليه برباعية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما الوصل فجاء صعوده على حساب السوداني بالفوز بثلاثية مقابل هدفين في مجموع المباراتين.