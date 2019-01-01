عموري: لاعبو الجزيرة هم من أعادوني لمستواي وهذه مجرد بداية

عموري قاد فخر أبو ظبي للتأهل لدور الثمانية بكأس رئيس الإمارات

أرجع عمر عبد الرحمن "عموري"؛ نجم الجزيرة الإماراتي، تألقه هذه الفترة إلى زملائه بالفريق، مؤكدًا أن فريقه لن يكتفي بالمنافسة فقط على البطولات هذا الموسم.

فخر أبو ظبي حقق الفوز اليوم الثلاثاء، أمام الوحدة بثلاثية مقابل هدفين، على استاد بني ياس، ليتأهل إلى دور الثمانية بكأس رئيس الدولة. (طالع التفاصيل)

وقال عموري، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "مبروك لجمهور الجزيرة، الحمد لله على التأهل وتقديمي مستوى جيد، فبمساعدة إخواني اللاعبين هم من تمكنوا من إعادتي لمستواي، وهذا ليس من فراغ، نحن نتعب خارج الملعب وهذا ينعكس علينا بالملعب، والجيد أننا ننافس على كل شيء".

وأضاف: "هدفنا هذا الموسم ليس المنافسة فقط بل الأهم أن نتصدر ونحصد الألقاب في النهاية، وتأهلنا الليلة لا يعني شيئًا، فربما نخرج من نصف النهائي، علينا مواصلة الجهد لأن طموحنا هو النهائي".

لاعب فخر أبو ظبي اختتم: "أشكر كل من دعمني سواء الجمهور الإماراتي عامةً أو جمهور الجزيرة خاصةً، هذا يعطيني حافزًا لأقدم كل ما عندي، وهذه مجرد بداية والقادم أفضل".

صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم إلى الجزيرة في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر بعدما فشل في تجديد عقده مع الهلال السعودي وكذلك لم يتمكن من العودة إلى فريقه العين الإماراتي.

وقضى عموري الموسم المنقضي مصابًا بقطع في الرباط الصليبي، ليضيع موسمه الوحيد مع الزعيم السعودي دون المشاركة سوى في خمس مباريات.