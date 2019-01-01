كأس الاتحاد الآسيوي | فيديو - الجزيرة الأردني يقترب من نصف النهائي والنجمة البحريني يودع
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
اقترب الجزيرة الأردني من التأهل إلى نصف نهائي غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي بالتغلب على النجمة البحريني بثلاثية نظيفة، على استاد عمان الدولي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.
الشياطين الحمر سيطروا على مجريات اللقاء ولولا تألق أحمد عبد الرسول؛ حارس مرمى الفريق البحريني، لخرج أصحاب الأرض بنتيجة كبيرة، فيما ظهر النجمة خلال المباراة بأداء متواضع.
عبد الرسول تصدى لانفراد في الدقيقة 60 بعدما انطلق إسلام بطران من الجهة اليمنى، لكن الحارس تقدم وحمى مرماه من هدف مؤكد.
وفي الدقيقة 62، جاءت أولى أهداف الجزيرة من تسديدة رائعة من على حدود قوس منطقة الـ18 بأقدام محمد طنوس، سكنت يمين عبد الرسول، الذي اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تدخل مرماه.
فيديو : هدف #الجزيرة الاردني 1 - 0 #النجمة البحريني #كأس_الاتحاد_الاسيوي pic.twitter.com/omdWnwaZaJ— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 30, 2019
استغرق الشياطين الحمر ثماني دقائق فقط عقب الهدف الأول، لتعزيز تقدمهم بهدف ثاني، بعد عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى مهند سليمان، الذي وضعها بأريحية في الشباك.
فيديو : هدف #الجزيرة الاردني 2 - 0 #النجمة البحريني #كأس_الاتحاد_الاسيوي pic.twitter.com/s4FMWJig5A— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 30, 2019
الجزيرة هز الشباك للمرة الثالثة في الدقيقة 89 مستغلًا خطأ دفاعي قاتل داخل منطقة الجزاء من مدافع النجمة، ليسددها قوية في الشباك، لينهي المباراة لصالح فريقه بنتيجة 3-0.
فيديو : هدف #الجزيرة الاردني 3 - 0 #النجمة البحريني #كأس_الاتحاد_الاسيوي pic.twitter.com/O9E97FfKn2— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 30, 2019
الفوز رفع رصيد الجزيرة إلى النقطة 13 متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما ودع النجمة المنافسات بتجمد رصيده عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.
فيما يحل الكويت الكويتي ثانيًا برصيد سبع نقاط، والاتحاد السوري أخيرًا بنقطة وحيدة، ويلعبان مباراة هذه الجولة حاليًا.