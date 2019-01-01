كأس الاتحاد الآسيوي | فيديو - الجزيرة الأردني يقترب من نصف النهائي والنجمة البحريني يودع

الشياطين الحمر في منافسة مع الكويت الكويتي على بطاقة التأهل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقترب الجزيرة الأردني من التأهل إلى نصف نهائي غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي بالتغلب على النجمة البحريني بثلاثية نظيفة، على استاد عمان الدولي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

الشياطين الحمر سيطروا على مجريات اللقاء ولولا تألق أحمد عبد الرسول؛ حارس مرمى الفريق البحريني، لخرج أصحاب الأرض بنتيجة كبيرة، فيما ظهر النجمة خلال المباراة بأداء متواضع.

عبد الرسول تصدى لانفراد في الدقيقة 60 بعدما انطلق إسلام بطران من الجهة اليمنى، لكن الحارس تقدم وحمى مرماه من هدف مؤكد.

وفي الدقيقة 62، جاءت أولى أهداف الجزيرة من تسديدة رائعة من على حدود قوس منطقة الـ18 بأقدام محمد طنوس، سكنت يمين عبد الرسول، الذي اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تدخل مرماه.

استغرق الشياطين الحمر ثماني دقائق فقط عقب الهدف الأول، لتعزيز تقدمهم بهدف ثاني، بعد عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى مهند سليمان، الذي وضعها بأريحية في الشباك.

الجزيرة هز الشباك للمرة الثالثة في الدقيقة 89 مستغلًا خطأ دفاعي قاتل داخل منطقة الجزاء من مدافع النجمة، ليسددها قوية في الشباك، لينهي المباراة لصالح فريقه بنتيجة 3-0.

الفوز رفع رصيد الجزيرة إلى النقطة 13 متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما ودع النجمة المنافسات بتجمد رصيده عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.

فيما يحل الكويت الكويتي ثانيًا برصيد سبع نقاط، والاتحاد السوري أخيرًا بنقطة وحيدة، ويلعبان مباراة هذه الجولة حاليًا.