فيديو - الجزيرة يحقق فوزًا صعبًا أمام الفجيرة بهدف وحيد

محمد فوزي يحسم المباراة لفخر أبو ظبي

حقق الجزيرة انتصارًا صعبًا أمام الفجيرة بهدف وحيد، على ملعب محمد بن زايد، ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

بداية المباراة شهدت ضغطًا هجوميًا من فخر أبو ظبي، بحثًا عن هدف مبكر، وكاد أن يفعلها عمر عبد الرحمن "عموري" من تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجوار القائم بقليل.

أخطر فرص اللقاء جاءت بعد مرور عشر دقائق من نصيب الضيوف، حيث تسلم ويليام جيبور تمريرة داخل منطقة الجزاء من جوناثان، وضعته على انفراد بحارس مرمى الجزيرة علي خصيف، لكن تسديدته غير متقنة، لتصل بعد ذلك إلى زميله أحمد موسى الذي حاول وضعها في الشباك بمقصية إلا أن القائم تصدى له.

وفي الدقيقة 27، جاء هدف المباراة الوحيد من تسديدة محمد فوزي من داخل منطقة الجزاء بعدما تحصل على الكرة من تشتيت خاطئ لمدافع الفجيرة، ولم يحتسب حكم اللقاء الهدف إلا بعد الرجوع لتقنية الفيديو، للتأكد من عدم وجود لمسة يد على مسجل الهدف.

وقبل نهاية الشوط الأول، طالب ويليام جيبور باحتساب ضربة جزاء لصالح الفجيرة، بداعي لمسة يد على خليفة الحمادي، لكن وبعد مشاورة حكام الفيديو، أشار الحكم بعدم وجود أخطاء.

وتألق حارس فخر أبو ظبي مع بداية الشوط الثاني، وأنقذ مرماه من تسديدة صاروخية من ضربة حرة، سددها فهد سبيل.

الفوز رفع رصيد الجزيرة إلى النقطة 17 محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، أما الفجيرة فيأتي بالمركز الـ13 برصيد ست نقاط فقط.