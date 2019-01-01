مدرب العين: هذا ما يعيبنا وعموري لاعب جيد ولكن

إيفان ليكو يرى أن مواجهة الجزيرة ستكون شديدة الحماسية

اعترف الكرواتي إيفان ليكو؛ المدير الفني للعين الإماراتي، بمعاناة فريقه من عيب يؤثر عليه في بعض المباريات، مؤكدًا محاولته لتصحيحه خلال التدريبات.

الزعيم يستضيف فخر أبو ظبي في الأول من نوفمبر المقبل، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال ليكو، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "استعدينا للمباراة كأي مباراة أخرى، بصورة اعتيادية جدًا، اللقاء سيجمع بين فريقين كبيرين، ويتطلب منا تركيزًا عاليًا وجهودًا كبيرة، وأعتقد أنه سيكون حماسيًا وسيظهر الجميع الجدية المطلوبة لتحقيق الفوز".

وبسؤاله عن الانتقادات التي يتعرض لها الفريق من الناحية الدفاعية، خاصةً من العمق، علق: "اتفق معكم أن الإشكالية تكمن في الكرات الطويلة، الأمر الذي سبب لنا إزعاجًا خلال المواجهات الماضية، ونعمل على معالجتها في الحصص التدريبية".

وأضاف: "المؤكد أن أحمد برمان لن يشارك في مواجهة الجمعة والحلول ربما تكمن في توظيف الياباني شيوتاني إلى جانب يحيى نادر في مركز محور الميدان، ولكننا سننتظر حتى يوم المباراة لنرى كيف تمضي الأمور آنذاك".

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وعن طريقة إيقاف عمر عبد الرحمن "عموري"؛ نجم الجزيرة ولاعب العين السابق: "شخصيًا أرى أن عموري لاعب جيد ولديه إمكانيات عالية، لكنني أفضل أداء لاعبي فريقي؛ لابا كودجو وكايو كانيدو وبندر الأحبابي ومحمد عبدالرحمن عجب ويحيى نادر وخالد عيسى وإسماعيل والجميع".

واختتم: "أثق كثيرًا في إمكانياتهم العالية وعقليتهم الاحترافية في التعامل مع جميع المباريات وأحب أسلوب تعاملهم مع الكرة، والأداء الجماعي في عالم كرة القدم هو الأهم، وسنعمل على إيقاف مواقع القوة في صفوف الفريق المنافس بالحلول المتاحة، وسأركز على نقاط الضعف أكثر في صفوف المنافس من أجل حصد النقاط الثلاث".

يذكر أن العين يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

أما الجزيرة فيحل رابعًا برصيد عشر نقاط، حيث فاز في ثلاثة لقاءات وتعادل مرة وخسر أخرى.