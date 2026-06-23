ستنطلق مباراة الجزائر ضد النمسا في 27 يونيو 2026 الساعة 22:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سياق المباراة

تعد هذه المباراة بمثابة مواجهة حاسمة بين الجزائر والنمسا في المجموعة J من كأس العالم، حيث يتنافس الفريقان على حجز مقعد مؤكد في دور الـ32، بعد أن حسمت الأرجنتين بالفعل صدارة المجموعة.

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مسيرة كأس العالم حتى الآن

حققت الجزائر عودة قوية لتفوز على الأردن 2-1 وتقصي المنتخب الذي يشارك في كأس العالم للمرة الأولى قبل جولة واحدة من نهاية المجموعة، بفضل هدفي الشوط الثاني اللذين سجلهما البديل ناذر بنبوالي وأمين غويري.

أدرك بنبولي التعادل بضربة رأس بعد أن كان نزار الرشدان قد افتتح التسجيل في الشوط الأول، ثم سجل غويري هدف الفوز في خضم صراع أمام المرمى قبل 8 دقائق من نهاية المباراة، ليبقي آمال الجزائر في بلوغ دور الـ16 حية بعد خسارتها 3-0 أمام الأرجنتين. وكان النجم الأسطوري رياض محرز على مقاعد البدلاء في المباراة ضد الأرجنتين، لكنه شارك أساسياً في الفوز على الأردن، ومن المتوقع أن يحتفظ بمكانه في التشكيلة الأساسية لهذه المواجهة الحاسمة.

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تعرضت النمسا لدرس قاسٍ على يد ليونيل ميسي في الجولة الثانية، حيث خسرت 2-0 أمام حاملة اللقب الأرجنتين. وكانت قد فازت على الأردن 3-1 في الجولة الأولى، لذا لا تزال آمالها في التأهل بين يديها. ومن المرجح أن يتأهل الخاسر في هذه المباراة إلى دور الـ32 بصفته «الخاسر المحظوظ»، لكن لا أحد يرغب في خوض هذا النوع من اليانصيب في هذه المرحلة. ففارق الأهداف لصالح النمسا أفضل من نظيره لدى الجزائر، لذا فإن التعادل سيؤهلها إلى الدور التالي. خاض مارسيل سابيتسر مباراته رقم 100 مع المنتخب النمساوي في مواجهة الأرجنتين، وسيكون لاعب خط الوسط المبدع في دورتموند شخصية محورية إذا أرادت النمسا المضي قدمًا في البطولة.

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التشكيلات المتوقعة

الجزائر: زيدان؛ بلغالي، ماندي، بنسبيني، آيت نوري؛ بوداوي، بن طالب؛ حاج موسى، مازا، شايبي؛ غويري.

النمسا: شلاغر؛ بوش، دانسو، ألابا، لايمر؛ سيوالد، شلاغر؛ شميد، وانر، سابيتسر؛ جريجوريتش.

تشكيلة الجزائر المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أسامة بنبوت (USM الجزائر)، ميلفين ماستيل (ستاد نيون)، لوكا زيدان (غرناطة)

المدافعون: أشرف أبادة (USM الجزائر)، ريان آيت نوري (مانشستر سيتي)، زين الدين بليد (ج.س. القبائل)، رفيق بلغالي (فيرونا)، رامي بنسبيني (بوروسيا دورتموند)، سمير شيرغي (باريس إف.سي)، جاوين حجاج (يونغ بويز برن)، عيسى ماندي (ليل)، محمد أمين توغاي (الأمل)

لاعبو الوسط: حسام عوار (الاتحاد)، نبيل بن طالب (ليل)، هشام بوداوي (نيس)، فارس شايبي (اينتراخت فرانكفورت)، إبراهيم مازا (باير ليفركوزن)، ياسين تيتراوي (شارلروا)، راميز زروكي (توينتي)

المهاجمون: محمد أمين أمورا (فولفسبورغ)، نادر بنبوالي (جيوري إيتو)، عادل بولبينا (الدحيل)، فارس غدجميس (فروزينوني)، أمين غويري (مرسيليا)، رياض محرز (الأهلي)، أنيس حاج موسى (فاينورد).

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تشكيلة النمسا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: باتريك بنتز (بروندبي)، ألكسندر شلاغر (آر بي سالزبورغ)، فلوريان فيغيل (فيكتوريا بيلسن)

المدافعون: ديفيد أفينغروبر (إلتشي)، ديفيد ألابا (ريال مدريد)، كيفن دانسو (توتنهام)، ماركو فريدل (فيردر بريمن)، فيليب لينهارت (فرايبورغ)، فيليب موين (ماينز)، ستيفان بوش (ماينز)، ألكسندر براس (هوفنهايم)، مايكل سفوبودا (فينيسيا)

لاعبو الوسط: كريستوف باومغارتنر (آر بي لايبزيغ)، كارني تشوكويميكا (بوروسيا دورتموند)، فلوريان غريليتش (براغا)، كونراد لايمر (بايرن ميونيخ)، مارسيل سابيتسر (بوروسيا دورتموند)، زافير شلاغر (آر بي لايبزيغ)، رومانو شميد (فيردر بريمن)، أليساندرو شوبف (آر زد بيليتس واك)، نيكولاس سيوالد (آر بي لايبزيغ)، بول وانر (بي إس في أيندهوفن)، باتريك فيمر (فولفسبورغ)

المهاجمون: ماركو أرناوتوفيتش (ريد ستار بلغراد)، مايكل جريجوريتش (أوغسبورغ)، ساسا كالاجيتش (لاسك).

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أخبار الفريق والتشكيلة

يدير منتخب الجزائر المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. لم يتم تأكيد أي إصابات أو حالات إيقاف قبل المباراة، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة. سيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يدير منتخب النمسا المدرب رالف رانجنيك. وكما هو الحال مع الجزائر، لا تتوفر حاليًا أي معلومات عن إصابات أو إيقافات، ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. وستتبع التحديثات مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

فازت الجزائر بثلاث مباريات من أصل آخر خمس مباريات خاضتها، وتعادلت في واحدة وخسرت واحدة. وكانت آخر نتائجها هي الفوز 2-1 على الأردن في 23 يونيو، وهو فوز حققته بعد أن كانت متأخرة في النتيجة، بفضل هدف أمين غويري في الدقائق الأخيرة. وقبل ذلك، تعرضت للهزيمة 3-0 أمام الأرجنتين في الجولة الأولى. وفي استعداداتها للبطولة، فازت الجزائر على بوليفيا 4-0 وعلى هولندا 1-0. كما تعادلت 0-0 مع أوروغواي في مارس. وفي تلك المباريات الخمس، سجلت الجزائر ثمانية أهداف واستقبلت أربعة.

فازت النمسا بثلاث مباريات من آخر خمس مباريات خاضتها، وخسرت مباراة واحدة وفازت بأخرى. وانتهت آخر مباراة لها بهزيمة 2-0 أمام الأرجنتين في 22 يونيو، حيث سجل ليونيل ميسي هدفين في دالاس. وقبل ذلك، فازت النمسا على الأردن 3-1 في الجولة الأولى، محققةً بذلك أول فوز لها في كأس العالم منذ عام 1990. وفي المباريات الودية التي خاضتها قبل البطولة، فازت على تونس 1-0 وعلى جمهورية كوريا 1-0، كما سجلت فوزاً ساحقاً على غانا بنتيجة 5-1 في مارس. وسجلت النمسا تسعة أهداف واستقبلت ثلاثة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة الأخيرة بين الجزائر والنمسا. تمثل هذه المباراة في استاد كانساس سيتي أحدث البيانات المتاحة، وسيتم إضافة تحديثات إذا توفرت معلومات تاريخية إضافية.

الترتيب

في المجموعة J، تحتل النمسا حالياً المركز الثاني والجزائر المركز الثالث قبل هذه المباراة الحاسمة في الجولة الثالثة.