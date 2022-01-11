الجزائر ضد سيراليون: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

الجزائر 0 × 0 سيراليون



مباشر، لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

86' البديل سعيد بن رحمة يسدد كرة قوية على الطائر من علامة نقطة الجزاء، لكن مرت بجوار القائم.

81' حارس سيراليون يقف في وجه تسديدة مذهلة من رياض محرز من داخل منطقة الجزاء، ويحول الكرة إلى ركنية.

75' الضغط الجزائري المستمر على وسط ملعب ودفاع سيراليون يتواصل في الدقائق الماضية، دون نجاح في هز الشباك.

70' منتخب الجزائر يبحث عن هدف الفوز مع تبقي عشرين دقيقة فقط على نهاية المباراة، وسط استبسال دفاعي من لاعبي سيراليون.

67' يااااااااااااااااااااااااا إلهى، سفيان بن دبكة يضيع فرصة الهدف الأول لصالح الجزائر، تسديدة من حدود منطقة الست ياردات بعد عمل رائع، لكن كوكر وقف في طريق الكرة المتجهة إلى المرمى لتتحول إلى ركنية.

65' التعادل السلبي يسيطر على المباراة، وإن كان منتخب الجزائر قد دخل في الأجواء بشكل أفضل للغاية خلال شوط المباراة الثاني.

60' براهيمي سدد كرة في غاية القوة من حدود منطقة الجزاء، لكن للأسف في منتصف المرمى وتصدى لها حارس سيراليون بسهولة.

55' الضغط الجزائري يتواصل في الدقائق الأخيرة على مناطق سيراليون، والخطورة تصبح أكبر، لكن دون النجاح في هز الشباك حتى الآن.

52' ماذا أضعت يا براهيمي؟! هجمة ثلاثية بين براهيمي ومحرز وسليماني، وصلت الكرة إلى براهيمي الذي سدد كرة داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس سيراليون بصعوبة.

50' منتخب الجزائر ينتفض، ياسين براهيمي يتوغل داخل منطقة جزاء سيراليون ويحاول مراوغة الدفاع ثم يطلق تسديدة قوية، لسوء حظه ارتطمت في الدفاع المتكتل وتم تشتيت الكرة.

48' يا ربااااااااااااااااااااااااااااه، الحكم المساعد ينقذ منتخب الجزائر بعد أن نجح الحاج كامارا في تسجيل الهدف الأول لصالح سيراليون، لكن لحسن الحظ كان في موقف تسلل حين وصلته الكرة.

46' بداية شوط المباراة الثاني.

نهاية الشوط الأول من مباراة الجزائر وسيراليون بالتعادل السلبي.

45' حكم المباراة يقرر احتساب دقيقتين كوقت بدل من الضائع في شوط المباراة الأول.

40' الشوط الأول يدخل المنعطف الأخير في أحداثه، والتعادل السلبي يسيطر على اللقاء.

35' لا جديد على مستوى النتيجة حتى الآن، محاولات الجزائر قليلة رغم السيطرة على الكرة، في المقابلة فإن منتخب سيراليون بدأ العمل الهجومي بشكل ملحوظ في الدقائق الماضية، دون خطورة تذكر.

30' منتخب سيراليون يخرج من مناطقه في الدقائق الماضية، ويحاول السيطرة أكثر على الكرة وشن هجمات على مرمى رايس مبولحي.

25' التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الجزائر وسيراليون حتى الآن.

23' يا رباااااااااااااااه، عكس سير اللعب، منتخب سيراليون كاد يخطف الهدف الأول، وذلك بعد ضربة ثابتة من الجانب الأيسر نُفذت داخل منطقة الجزاء، وقابلها كامارا بضربة رأس مرت بجوار القائم.

20' لا جديد على مستوى النتيجة، السيناريو مستمر بالسيطرة الجزائرية المطلقة على الكرة، وإغلاق لكافة المنافذ من سيراليون، دون أي تهديد على المرميين.

15' الهدوء يغلف الدقائق الماضية من المباراة، وسط سيطرة جزائرية على الكرة، لكن دون تهديد حقيقي لمرمى سيراليون.

10' مرور الدقائق الأولى بسلام على المنتخبين، الجزائر يواصل الضغط بحثًا عن تقدم مبكر، فيما يقدم سيراليون أداء جيدًا حتى الآن في التعامل مع هجمات "محاربو الصحراء".

6' يا رباااااااااااااااااااااااااااااه، منتخب سيراليون كاد يخطف هدف التقدم عن طريق الحاج كامارا، الذي قابل كرة عرضية أرضية بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى مبولحي.

5' بداية قوية من منتخب الجزائر في المباراة بحثًا عن تسجيل الهدف الأول، لكن في المقابل فإن منتخب سيراليون هو الآخر يبدو متماسكًا.

3' أوووووووووووووو، بداية قوية من الجزائر، رياض محرز يمرر الكرة نحو إسلام سليماني، الذي راوغ حارس سيراليون، لكن سدد الكرة خارج الملعب.

حكم المباراة يطلق صافرة البداية.

تشكيل الجزائر

التشكيل: 4-4-2

رايس مبولحي

يوسف عطال - عيسى ماندي - عبد القادر بدران - رامي بن سبعيني

رياض محرز - هاريس بلقلبة - يوسف بلايلي - ياسين براهيمي

سيفان فيجولي - إسلام سليماني

تشكيل سيراليون

التشكيل: 4-2-3-1

محمد كامارا

عصمان كاكاي - ستيفن كوكر - أومارا بانجورا - كيفن رايت

كوامي كوي - جون كامارا

مصطفى بندو - كي كامارا - محمد توراي

الحاج كامارا

فيما سيكون أمام منتخب سيراليون المتواضع محاولة لتحقيق المفاجأة الأكبر في البطولة حتى الآن، وتحقيق ما عجزت عنه العديد من المنتخبات بتعطيل "ثعالب الصحراء".

منتخب الجزائر، يدخل المباراة وعينه على بدء حملة الدفاع عن لقبه في كأس أمم إفريقيا بأفضل طريقة ممكنة، وتحقيق فوز يضمن له وضع قدمه بشكل مبكر في صدارة المجموعة.

وإلى جانب الجزائر وسيراليون، تضم المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا 2021 منتخبات ساحل العاج وغينيا الاستوائية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة الجزائر ضد سيراليون، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة من بطولة أمم أفريقيا 2022 والتي تستضيفها مدينة دوالا وسيُقام اللقاء على ملعب جابوما.